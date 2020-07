Ci vuole una sindaca per svegliare Arezzo (video)

Si avvicinano le elezioni amministrative e ad Arezzo i candidati piovono come funghi.

Medici, vigili urbani, ex deputati, ex consiglieri, panettieri, tutti rigorosamente maschi.

Già, perché ad Arezzo le donne fanno solo da contorno.

Guardate la Tanti che, come Sancia Panza, segue il suo don Chisciotte sindaco in tutte le avventure, anche le più pericolose, con invidiabile dedizione.

Non sappiamo se, come nel romanzo di Cervantes, abbia avuto la promessa di avere il governo di un’isola ed un castello o forse si tratta solo di un suo fioretto.

Fatto sta che ad Arezzo mai una donna è stata eletta a sindaco della città.

Anche a sinistra si legge che il candidato Ralli ha ricevuto l’appoggio di tutte le donne della coalizione che lo sostiene, che sembra diventato più un harem che una formazione politica.

Eppure donne in gamba ce ne sono ad Arezzo, ed allora perché accontentarsi di qualche posticino in lista, tanto per infiocchettarla?

Non ci dovrebbe essere una parità di genere anche nel numero di candidati sindaci visto che i sette o otto attualmente in lizza sono quasi tutti vecchie volpi della politica?

In fondo una donna potrebbe veramente portare nuova aria a questa città, e sicuramente avrebbe più attenzione all’ambiente che non certi assessori motosega che stanno facendo strage di alberi.

Certo, molti aretini hanno ancora una cultura da “proda” e le donne le vedono bene solo in cucina.

Ma se vogliamo dare una svolta a questa città l’impegno delle donne, che sanno parlare più chiaro e diretto, dovrebbe essere prioritario per smazzare certi agglomerati maschili che si sono incartati tra puzzo di gas e complotti.

Del resto se qualcuno pensava che fosse solo una questione massonica, che ad Arezzo ha ancora la sua importanza, ricordiamo che anche la massoneria ha aperto alle donne e quindi non ci sono più scuse.

Forza amiche donne, fateli tremare questi ometti, candidatevi e la città sarà più moderna.