Colazione e gli ormoni del mattino, il ritmo della vita

Svegliarsi, spesso già stanchi e partire con ansia, senza fare neppure colazione. Può essere cronaca giornaliera di molte persone. Ma dentro di noi costa sta succedendo, dopo la notte?

Cosa contiene il nostro sangue al mattino ?

Il nostro organismo è già programmato per affrontare la giornata, grazie ai nostri bioritmi metabolici ed ormonali.

La Natura ha già provveduto a preparare il nostro corpo a vivere appieno la giornata.

Abbiamo nel nostro sangue alcuni ormoni che governano le nostre azioni vitali.

Facciamo la loro conoscenza.

GLI ORMONI del MATTINO

Tre organi sono attivi in particolare, al mattino, al nostro risveglio:

1 – pancreas

2 – surrene

3 – tiroide

Al mattino abbiamo un profilo ormonale cadenzato sul ritmo circadiano della secrezione degli ormoni con azioni favorenti il risveglio energetico per affrontare la giornata.

Il pancreas, il surrene, la tiroide svolgono un ruolo primario nella riattivazione metabolica del mattino.

PANCREAS

Il pancreas è impegnato secernere l’ormone glucagone, l’ormone del digiuno notturno, che agisce sugli adipociti favorendo la fase di scarico dei loro acidi grassi e sul fegato favorendo lo scarico del glucosio utile per tenere il valore della glicemia adeguato alla richiesta energetica del cervello.

SURRENE

Il surrene secerne cortisolo attivo sul metabolismo di carboidrati, proteine e lipidi. Il cortisolo incrementa la concentrazione del glucosio nel sangue assicurando un effetto protettivo dal digiuno per gli organi glucosio-dipendenti : cervello, globuli rossi, tessuto nervoso…

Il picco di cortisolo nelle prime ore del mattino determina una maggiore predisposizione del nostro corpo ad utilizzare gli acidi grassi come substrato energetico. Pertanto per dimagrire è utile svolgere attività motoria aerobica al mattino.

TIROIDE

La tiroide secerne i suoi ormoni soprattutto fT4 e in minore dose fT3.

L’ormone fT4 si trasforma nel fegato in fT3, che è l’effettivo ormone tiroideo attivo sugli adipociti favorente la fase di scarico dei loro acidi grassi, ormone che controlla il consumo di ossigeno all’interno di tutte le cellule del corpo umano.

Per “bruciare” un solo grammo di acidi grassi saturi occorrono ben due litri di ossigeno.

Infine l’ormone fT3 agisce nel governo della termogenesi al fine di assicurare una costante temperatura corporea attorno a 36° C.

Con una temperatura corporea al di sotto di 36 °C si ha un minor consumo di acidi grassi saturi e quindi un loro accumulo che incide sul sovrappeso e obesità.

Con una costante sensazione di freddo e con una temperatura corporea al di sotto dei 36°C occorre verificare la propria funzionalità tiroidea.

SCENA ORMONALE

Quindi al mattino dopo il digiuno notturno abbiamo il glucagone attivo in grado di agire sugli adipociti favorendo il rilascio degli acidi grassi saturi dal loro interno e di agire sugli epatociti per immettere nel sangue il glucosio.

Queste due condizioni metaboliche sono centrali nel controllo e recupero di un sano peso forma.

Questo slancio ormonale del mattino va prolungato senza una sua brusca interruzione favorita da un carico alimentare di carboidrati semplici, in grado di stimolare l’insulina, che blocca gli effetti del glucagone.

COLAZIONE PROTEICA

Per rispettare il bioritmo dei gli ormoni del mattino consiglio di realizzare una colazione proteica con questo schema:

Indico un modello di colazione proteica:

– BEVANDA CALDA: tè, o orzo, o tisana o caffè non zuccherato o limonata calda;

– ALIMENTO PROTEICO: prosciutto crudo magro (g 50), o prosciutto cotto sgrassato (g 50), o fesa di tacchino arrosto (g 50), o ricotta vaccina ( g 100), o frittata con 2 albumi, o bresaola (g 50) o formaggio a pasta dura (g 20);

– ALIMENTO GLUCIDICO: 3 gallette di riso o di farro o di mais, oppure pane integrale di segale g 40 o pane integrale di frumento g 40 o frutta di stagione;

– FRUTTA SECCA (semi oleosi): due noci (4 gherigli), o 5 mandorle, o 5 nocciole.

I semi oleosi sono ricchi in proteine vegetali, minerali, omega 3.

Sono ottimi integratori naturali di omega 3.

Buona giornata in salute.