Le domande nascoste sulla gestione Covid-19

Una emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo non dovrebbe impedirci di continuare a fare domande di chiarimenti, soprattutto quando ci possono essere comportamenti che potrebbero danneggiare la sanità pubblica.

Il nostro ospedale di Arezzo, fino dalla sua costruzione, è stato sempre un motivo di vanto per questa città, ospitando vari reparti di eccellenza che hanno inorgoglito gli aretini.

Ed allora, ci domandiamo, cosa c’è di vero nella aspra denuncia che CARLOTTA BALZANI del Comitato salute casentinese, porta avanti con decisione? E perché le sue domande restano nell’ombra?

Dice Carlotta Balzani:

“L’Ospedale di Arezzo è stato trasformato in presidio Covid.

Questo vuol dire che circa 450 posti letti distribuiti tra i vari reparti sono in procinto di essere del tutto cancellati per ospitare i covid-positivi, che ad oggi ammontano a circa 40 unità (dei quali 5 in terapia intensiva) per un progetto di riconversione che conterà alla fine 110 posti letto.

Nell’area della provincia di Arezzo a oggi contiamo molti ospedali a operatività ridotta che sicuramente sarebbero stati più adatti per divenire ospedali covid, basti pensare all’ospedale di Sansepolcro, del Casentino o della Gruccia e invece sì è preferito l’ospedale di Arezzo che a oggi, in seguito ai continui tagli degli ultimi dieci anni (iniziati negli ospedali periferici e montani), era divenuto il punto di riferimento di tutta la provincia accogliendo utenti da tutte le vallate limitrofe Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno.

Dunque, i presidi pubblici stanno scomparendo, uno dopo l’altro, passo dopo passo, a che scopo?

Per lasciare il posto alle cliniche private, alle quali vengono trasferiti non solo i reparti dismessi in questi giorni dagli ospedali pubblici, ma anche milioni di euro di contributi, come accade ad esempio nel caso del Centro Chirurgico Toscano con una convenzione di 4 mesi del costo di 13 milioni di euro , convenzione che prevede anche il trasferimento di macchinari e attrezzature del San Donato , come è il caso del macchinario di robotica “Da Vinci”, donato dai cittadini e da associazioni di volontariato.

13 milioni di euro al Centro chirurgico toscano per l’attività di 4 mesi che poteva essere svolta a costo zero alla Gruccia o in Casentino è gravissimo. L’ospedale di Bibbiena è costato meno.”

Crediamo, pur nella confusione di questo periodo, che siano domande sensate che però sembrano, per i velinari di regime, delle bestemmie.

E noi vorremmo anche sapere cosa si celi dietro l’incazzatura di ieri del sindaco verso il direttore generale D’Urso circa la questione delle RSA.

La sanità è troppo importante per non avere chiarezza sul suo svolgimento.

Questa città ha già vissuto nel passato, a causa di lotte intestine tra poteri ed affari, lo smantellamento di un’altra eccellenza aretina, la banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.

Arezzo non si può permettere un’altra debacle, soprattutto ora.