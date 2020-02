Un sindaco alla canna del gas

Deve essere proprio disperato il sindaco Ghinelli per aver fatto un post di “endorsement” (sostegno, per il volgo) addirittura a Matteo Salvini, l’unico che lo può salvare dal naufragio della presentazione a sindaco dopo che anche Forza Italia sembra averlo abbandonato.

Parla di onore e fermezza il sindaco, che in una situazione in bilico, sembra più come una leccata di culo che un cane fa al padrone per avere dei croccantini.

Intano si mobilitano le mosche cocchiere, che con soprannomi impossibili nascondono il loro volto ed anche il coraggio di esporsi, e fanno post di sostegno che deprime le “passioni e le intelligenze” per una politica che vive nell’ombra e nell’ambiguità ma con lo slogan di mettersi l’elmetto per una campagna elettorale che sarà sangue e sudore.

Noi vorremmo solo una campagna elettorale chiara, con personaggi credibili e puliti che dia una svolta a questa città immobile nella sua mediocre decadenza.