Arezzo: tutte le notizie di oggi 14 Febbraio

Rompono un braccio ad un 70enne e lo rapinano

Un pensionato settantenne è stato vittima di una rapina nei pressi di Monterchi .

L’anziano alla guida della propria autovettura, è stato fermato e fatto scendere, da tre persone che erano a bordo di un pick up.

L’anziano è stato spinto e percosso con conseguente rottura di un braccio, poi gli è stato rubato uno smartphone del valore di circa 500 euro.

Il 70enne si è recato dai Carabinieri di Monterchi che appreso nell’immediato l’accaduto, hanno avviato le ricerche dei tre malviventi.

I militari sono riusciti a rintracciare i tre, tutti con precedenti di polizia, di nazionalità albanese.

I malfattori sono stati denunciati per concorso in rapina e lesioni personali.

Lucia Tanti: “la Regione divida i distretti sanitari

Sulla proposta di Rsa alla Balestra di Sansepolcro costretti da Firenze a una seduta da Vietnam che non ci meritiamo”

“Sindaci ‘in guerra’ per colpa della Regione, stracci che volano, interessi legittimi resi conflittuali per pura incapacità, Comuni costretti a fronteggiarsi per far valere i loro giusti diritti: questo è stato il capolavoro che da Firenze ci hanno imposto unendo a forza, contro la volontà di tutti i sindaci, i tre distretti socio-sanitari di Arezzo, Valtiberina e Casentino e creando questo schifosissimo mostriciattolo che risponde al nome di zona unica.

Che fare? Votare perché vi è l’obbligo di farlo, ma dando ‘ragione’ a chi?

Così non è più tollerabile e la città di Arezzo non è più disposta a farsi carico di un sistema assurdo e a doversi vedere ‘mercanteggiata’ nel proprio voto come se dovesse pagare il prezzo per le follie dalle sinistra toscana.

Chiedeteci tutto ma questo proprio no.

Se la Regione vuole che la zona sia operativa, mandi l’assessore alla sanità regionale a fare da ‘cerimoniere’ alle stupidaggini volute dal presidente Rossi.

Arezzo ha già dato”.

Caporali su Ghinelli: “l’uomo forte nasce dalla paura di perdere”



La paura genera riflessioni contorte.

Alessandro Ghinelli, ancora poco tempo fa, dichiarava di poter ambire sia alla Presidenza della Regione Toscana che alla carica di Sindaco di Arezzo.

Poi i casi Coingas e Multiservizi, quindi le glaciali difese d’ufficio del centro destra toscano, infine la comparsa di candidature alternative ad Arezzo.

In poche settimane Ghinelli ha visto definitivamente sfumare la Regione e vede dense nebbie addensarsi sul Comune.

La reazione?

La scelta di autorappresentarsi come uomo forte e inflessibile.

Il paragone con Salvini è un’ovvia manifestazione d’interesse nei confronti della Lega che ha certo molto da dire sulle scelte del centro destra aretino.

L’opzione etica e sociale è poi quella della “fermezza delle proprie posizioni e della convinzione nelle proprie idee”.

Messo in crisi dai suoi (ex) amici più fedeli, Ghinelli si chiude nella fortezza, solo e, come gli piacerebbe essere definito, fermo e convinto.

A chi cita, bontà sua, Salvini, mi permetto di ricordare una frase di Paul Valery: “un uomo solo è sempre in cattiva compagnia”.

Svolta verde per il Tennis Giotto: stop alle bottigliette in plastica

Svolta verde per il Tennis Giotto.

Il circolo aretino ha attivato una serie di investimenti orientati alla sensibilizzazione e promozione di scelte sostenibili a tutela dell’ambiente che hanno trovato espressione nella scelta del consiglio d’amministrazione di proporre ad atleti, maestri, soci e dirigenti una borraccia marchiata “Tennis Giotto” orientata ad eliminare l’utilizzo di bottiglie di acqua in plastica.

All’interno della struttura sportiva di via Divisione Garibaldi vengono consumate ogni anno circa 40.000 bottigliette.

Il Tennis Giotto ha così deciso di realizzare una borraccia sociale in un materiale ecologico, privo di componenti dannosi e riciclabile al 100% come il Tritan, adatto all’uso quotidiano e ricaricabile attraverso impianti di trattamento e filtrazione certificati che sono installati presso il bar e presso il chiosco della piscina, dando il via ad un’iniziativa che ha trovato immediato ed unanime apprezzamento da parte di tennisti di ogni età.

