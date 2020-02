Comunque sia, forza Ghinelli !!!

Cari signori diciamocela tutta; se non era per le registrazioni date in pasto al pubblico aretino, giusto per screditare, l’opposizione cittadina non ha tante cartucce da sparare contro l’amministrazione Ghinelli.

E’ inutile girarci intorno, l’ultima consigliatura Fanfani era immobile come la Croce all’incrocio delle Forche, la città di Arezzo era decaduta in un oblio preoccupante.

Ma con la nuova giunta di centrodestra, Arezzo ha ritrovato una certa vitalità, si è riappropriata di una discreta esuberanza che ha fatto aumentare a proprio favore gli indicatori di attività, soprattutto sul turismo e sulla cultura.

Certamente tante altre cose potevano essere fatte, ma in quattro anni non è facile fare tutto quello che uno ha progettato.

In questo finale di legislatura, i soloni dell’opposizione si sono buttati come avvoltoi in una polemica sterile e ritrita, tirando fuori dal cilindro la classica questione morale, cosa che fa ridere i polli detto da loro, visto che hanno intere schiere di zii, cugini, mamme e tutto lo scibile parentale infilate in tutte le partecipate pubbliche, anche quelle più risibili.

I componenti del centrodestra aretino si sveglino e non si facciano dettare la linea politica da un centrosinistra scialbo e schizofrenico, buono solo ad abbaiare alla luna.

Si reclamino a gran voce i risultati di questi anni e si mettano l’elmetto, la campagna elettorale sarà sangue e sudore.

Ma noi lo sappiamo, le cose facili non ci sono mai piaciute !