Oroscopo 28 settembre–4 ottobre 2026: cielo occupato

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 l’agenda si riempie di propositi, favori e inviti che sembravano innocui quando avete detto sì. Le stelle osservano con la serenità di chi non deve rimettere in ordine dopo. Fra una passeggiata in Corso Italia e l’ennesimo favore, l’oroscopo de L’Ortica prende in giro le nostre abitudini: nessun pianeta potrà assumersi la responsabilità delle scuse che inventerete.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Vi prende la smania di aggiustare da soli quel guasto che sopravvive da mesi. Comprate gli attrezzi, impartite ordini, poi scoprite che il pezzo difettoso era la vostra pazienza. Chiamare qualcuno capace non è una resa: è un investimento nella sopravvivenza dei mobili. In amore, prima di dire «faccio io», controllate che l’altra persona lo desideri davvero.

Giorno fortunato: mercoledì. Da evitare: il trapano usato per sostenere una discussione. Voto: 7, con istruzioni finalmente lette.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il cassetto delle cose «che possono sempre servire» ormai contiene tre caricatori sconosciuti e la prova materiale del vostro attaccamento. È una buona settimana per liberare spazio, anche nei rapporti: non tutte le abitudini meritano un contratto a tempo indeterminato. Un invito fuori programma può piacervi, purché smettiate di trattarlo come una violazione del domicilio.

Giorno fortunato: sabato. Da evitare: difendere una scatola vuota per ragioni affettive. Voto: 8, con un ripiano libero.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Accettate due inviti per la stessa sera e vi convincete che, con un minimo di organizzazione, potrete essere ovunque. Nessuno ci crede, ma voi vi presentate a metà di entrambi con una scusa diversa. Questa settimana una risposta sincera data subito evita un piccolo spettacolo di acrobazia sociale. Se volete bene a qualcuno, concedetegli almeno la versione definitiva del programma.

Giorno fortunato: venerdì. Da evitare: promettere la vostra presenza in più luoghi contemporaneamente. Voto: 7, una sola agenda ma molta fantasia.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Vi affidano un favore piccolo, poi un altro, poi vi ritrovate a gestire l’intera logistica di persone perfettamente adulte. Fermatevi prima di diventare l’ufficio informazioni del parentado. Dire cosa potete fare, con gentilezza e senza giustificarvi per mezz’ora, migliorerà l’umore vostro e forse anche il loro. Chi protesta saprà finalmente dove si trova il problema: nello specchio.

Giorno fortunato: giovedì. Da evitare: rispondere «nessun disturbo» mentre apparecchiate per quattordici. Voto: 7 e mezzo, servizio ridotto.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Avete dimenticato una ricorrenza e state preparando una spiegazione sontuosa, con effetti speciali e colonna sonora. Provate invece con una scusa semplice e un gesto concreto. Funziona meglio di un discorso inaugurale, anche se non prevede fotografie. Nel lavoro una persona discreta vi dà una mano decisiva: ringraziatela prima che lo faccia qualcun altro al posto vostro.

Giorno fortunato: martedì. Da evitare: spiegare perché la dimenticanza era in realtà un omaggio. Voto: 7, senza cerimonia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vi invitano a cucinare senza ricetta, quantità precise o perfino un’idea chiara del numero di ospiti. Un orrore, certo, ma sperimentare potrebbe produrre una serata migliore del menu perfetto consumato in silenzio. Sul lavoro concedetevi un tentativo imperfetto prima di stabilire che non si può fare. Il mondo resterà in piedi anche con un cucchiaino in più.

Giorno fortunato: domenica. Da evitare: misurare l’olio con il righello. Voto: 8, a occhio.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Un conoscente vi racconta una lite sperando che gli diate ragione. Il vostro compito non è giudicare né comporre il comitato per la pace: basta ascoltare e, se serve, dire una cosa onesta. In settimana una gentilezza ricevuta merita di essere ricambiata senza fare i conti. Siete molto più interessanti quando smettete di recitare la parte dell’arbitro impeccabile.

Giorno fortunato: lunedì. Da evitare: distribuire torti in percentuale. Voto: 8, a mani libere.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Avete deciso di chiudere una faccenda che vi ha stufato. Benissimo, ma non occorre una scena madre: restituire un oggetto, salutare e andare via è già un finale dignitoso. Tenete la vostra energia per chi dimostra di esserci. Nel fine settimana vi sorprenderà una conversazione leggera, proprio voi che di solito entrate in una stanza cercando il sottotesto.

Giorno fortunato: sabato. Da evitare: preparare una battuta d’addio di sette pagine. Voto: 8, sipario senza bis.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Vi arruolate con entusiasmo in un’iniziativa collettiva: «ci penso io» vi esce prima che abbiate capito cosa bisogna fare. La novità è restare fino alla fine, quando arrivano sedie da rimettere a posto e conti da chiudere. Per una volta la parte meno spettacolare vi farà guadagnare la stima migliore. In amore vale la stessa regola: esserci anche dopo l’idea brillante.

Giorno fortunato: giovedì. Da evitare: sparire appena c’è da spazzare. Voto: 7 e mezzo, presente fino alla chiusura.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Qualcuno vi propone un pomeriggio senza uno scopo misurabile. Sentite il bisogno di chiedere a che ora comincia e che cosa si ottiene. Risposta: niente, ed è precisamente il vantaggio. Una vecchia amicizia aspetta una telefonata che non sia una richiesta di informazioni. Fatela, lasciate perdere il cronometro e scoprirete che anche il tempo speso bene non produce sempre una ricevuta.

Giorno fortunato: domenica. Da evitare: mettere il relax fra le attività arretrate. Voto: 8, senza rendiconto.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Un parente vi racconta per l’ennesima volta una storia del passato. Stavolta ascoltate fino in fondo: potrebbe esserci un dettaglio che non avevate mai sentito, o almeno una versione nuova del finale. In settimana la curiosità vi aiuta più della voglia di stupire. Fate una domanda vera, senza aspettare il vostro turno per parlare. Perfino i geni ogni tanto apprendono qualcosa.

Giorno fortunato: mercoledì. Da evitare: liquidare un ricordo come roba vecchia. Voto: 7 e mezzo, orecchie accese.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Vi viene voglia di rendere più bello un angolo di casa e rischiate di partire da una pianta per arrivare a rifare il salotto. Cominciate da una cosa soltanto, pagatela e godetevela. Con gli amici arriva un’occasione allegra se uscite prima che la pigrizia vi convinca che la coperta ha bisogno di compagnia. Il romanticismo è ammesso, purché ci stiate davvero.

Giorno fortunato: venerdì. Da evitare: confondere uno spunto con un preventivo completo. Voto: 8, fiori e piedi per terra.

Se la settimana vi presenta il conto, ricordate che potete sempre rimandare tutto a lunedì. Le stelle non ve lo consigliano, ma conoscono bene l’umanità e hanno smesso di sorprendersi. Noi ci rivediamo domenica prossima, dopo aver cercato almeno una volta di mantenere una promessa piccola.

Immagine di copertina generata con intelligenza artificiale.