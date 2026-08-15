Albergo, ladri a colpi di piccone: dopo il furto fuga nei campi per evitare il casello

Tre abitazioni sarebbero state prese di mira nella serata di ieri venerdì 14 agosto ad Albergo, frazione di Civitella in Val di Chiana. I colpi, avvenuti tra le 21.10 e le 22.30, potrebbero essere stati commessi dallo stesso gruppo di persone incappucciate, poi fuggite attraverso i campi.

Insomma, mentre mezza provincia cercava un cocomero decente e l’altra metà litigava con le zanzare, ad Albergo qualcuno avrebbe organizzato il “giro delle ville” senza prenotazione e con il piccone al posto della chiave magnetica.

Il primo episodio sarebbe avvenuto in una casa isolata lungo la Sp22 Vecchia Senese, in via Rodolfo Morandi, vicino al bivio per Ciggiano. Tre persone incappucciate avrebbero sottratto due picconi da un magazzino agricolo, utilizzandoli successivamente per entrare nell’abitazione.

Un furto con attrezzatura a chilometro zero: arrivi senza utensili, li trovi sul posto e li adoperi direttamente. Più che una banda organizzata, pare il reparto “fai da te” della delinquenza estiva.

Circa venti minuti dopo sarebbe stata presa di mira una casa vicina, lasciata da poco dai proprietari. I ladri avrebbero perlustrato il giardino con alcune torce e forzato una persiana. Dall’interno sarebbero stati portati via una dozzina di orologi, oggetti di bigiotteria di valore e denaro contante. Il danno complessivo ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

Intorno alle 22.30 il terzo episodio, questa volta nel centro abitato di Albergo. Secondo quanto riferito dai vicini, gli autori sarebbero riusciti a raggiungere il terrazzo arrampicandosi lungo lo scarico della doccia. Dopo aver sollevato l’avvolgibile e rotto il vetro di una finestra, sarebbero entrati nella casa.

Terminato il colpo, avrebbero abbandonato l’abitazione passando dal terrazzo posteriore, calandosi dalla grondaia e proseguendo la fuga nell’aperta campagna. Una specie di triathlon criminale: arrampicata sul tubo, discesa libera dalla grondaia e corsa campestre con refurtiva.

Dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire gli episodi, verificare eventuali collegamenti e individuare i responsabili. Altri furti sarebbero stati segnalati anche giovedì 13 agosto nella vicina frazione di Alberoro.

Per gli abitanti resta una vigilia di Ferragosto tutt’altro che tranquilla. Perché uno chiude porte, finestre e persiane, ma evidentemente dovrebbe ricordarsi di ritirare anche lo scarico della doccia.

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