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Le ossa sono immortali: il cantiere che lavora dentro di noi

Dal midollo osseo agli osteoblasti, il ruolo della vitamina D e della vitamina K2 nel mantenimento della massa ossea e nella prevenzione di osteopenia e osteoporosi

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

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Dott. Pierluigi Rossi

Le ossa sono immortali: il cantiere che lavora dentro di noi

Dal midollo osseo agli osteoblasti, il ruolo della vitamina D e della vitamina K2 nel mantenimento della massa ossea e nella prevenzione di osteopenia e osteoporosi

Le ossa sono immortali: esse restano dopo di noi.
Lo scheletro non è una struttura immobile: ogni giorno cellule, calcio e collagene lo demoliscono e lo ricostruiscono.

E’ triste il pensarlo, ma succede.
Le nostre ossa sono la parte anatomica di noi che resta nel tempo. Il corpo, la nostra massa organica scompare. Solo le ossa restano.
L’osso è immortale.
Pensiamo che l’osso sia stabile anche nel nostro vivere.
Ma il nostro scheletro si fa e si disfa.
Ogni giorno le nostre ossa si rinnovano.

Tre tipi di cellule creano l’osso:
1- cellule staminali, cellule madri di altre cellule
2- osteoblasti cellule che costruiscono l’osso
3- osteoclasti cellule che eliminano l’osso.

Ogni giorno il rapporto dinamico tra questi tre tipi di cellule crea le nostre ossa.
Le ossa al loro interno sono vuote, hanno una cavità dove e’ custodito il midollo osseo.
Un milligrammo di midollo osseo contiene 500 cellule staminali.
Queste producono i globuli rossi, globuli bianchi e le piastrine.
Le cellule staminali, madri di altre cellule, possono trasformarsi anche in OSTEOBLASTI che producono le ossa, ogni giorno.

Gli osteoblasti producono una proteina, il collagene, che forma una griglia di collagene dove si deposita il calcio che introduciamo con l’alimentazione, con l’acqua ricca di calcio (residuo fisso secco superiore a 500 mg / litri). Così si forma e si rinnova ogni giorno il nostro scheletro. In questa creazione giornaliera delle ossa entrano in attività due vitamine.

LE VITAMINE D-K2
La vitamina D aiuta l’assorbimento intestinale del calcio alimentare, favorisce il passaggio delle cellule staminali ad osteoblasti, a depositare il calcio sulla griglia del collagene.
La vitamina K2 aiuta gli osteoblasti a fare il collagene e l’osteocalcina.

RIDUZIONE ALTEZZA
La carenza della vitamina D (valore inferiore a 30 nanogrammi) altera il metabolismo del calcio, le cellule staminali del midollo osseo anziché trasformarsi in osteoblasti costruttori di osso, diventano adipociti con aumento del grasso dentro le ossa.
Le ossa diventano deboli, si riduce la nostra altezza, perché nel midollo osseo si e’ formato grasso.
La carenza della vitamina K2 causa una riduzione del collagene e della osteocalcina.
La produzione di ossa si rallenta e si riduce. Compare la osteopenia che poi passa in osteoporosi. La carenza di vitamina D e K2, un eccesso di grasso nel midollo osseo attivano
gli OSTEOCLASTI, cellule che distruggono l’osso.

Succede che la massa ossea si riduce e la nostra altezza si abbassa. Conoscere come le molecole agiscono sui nostri organi e’ la nuova scienza della alimentazione.

Ho scritto un libro per divulgare la conoscenza del vitale rapporto tra nutrizione e corpo umano “La Nuova Scienza dell’Alimentazione”, disponibile in libreria e su Amazon. Vedi meno

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Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
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