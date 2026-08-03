Le ossa sono immortali: il cantiere che lavora dentro di noi

Le ossa sono immortali: esse restano dopo di noi.

Lo scheletro non è una struttura immobile: ogni giorno cellule, calcio e collagene lo demoliscono e lo ricostruiscono.



E’ triste il pensarlo, ma succede.

Le nostre ossa sono la parte anatomica di noi che resta nel tempo. Il corpo, la nostra massa organica scompare. Solo le ossa restano.

L’osso è immortale.

Pensiamo che l’osso sia stabile anche nel nostro vivere.

Ma il nostro scheletro si fa e si disfa.

Ogni giorno le nostre ossa si rinnovano.

Tre tipi di cellule creano l’osso:

1- cellule staminali, cellule madri di altre cellule

2- osteoblasti cellule che costruiscono l’osso

3- osteoclasti cellule che eliminano l’osso.

Ogni giorno il rapporto dinamico tra questi tre tipi di cellule crea le nostre ossa.

Le ossa al loro interno sono vuote, hanno una cavità dove e’ custodito il midollo osseo.

Un milligrammo di midollo osseo contiene 500 cellule staminali.

Queste producono i globuli rossi, globuli bianchi e le piastrine.

Le cellule staminali, madri di altre cellule, possono trasformarsi anche in OSTEOBLASTI che producono le ossa, ogni giorno.

Gli osteoblasti producono una proteina, il collagene, che forma una griglia di collagene dove si deposita il calcio che introduciamo con l’alimentazione, con l’acqua ricca di calcio (residuo fisso secco superiore a 500 mg / litri). Così si forma e si rinnova ogni giorno il nostro scheletro. In questa creazione giornaliera delle ossa entrano in attività due vitamine.

LE VITAMINE D-K2

La vitamina D aiuta l’assorbimento intestinale del calcio alimentare, favorisce il passaggio delle cellule staminali ad osteoblasti, a depositare il calcio sulla griglia del collagene.

La vitamina K2 aiuta gli osteoblasti a fare il collagene e l’osteocalcina.

RIDUZIONE ALTEZZA

La carenza della vitamina D (valore inferiore a 30 nanogrammi) altera il metabolismo del calcio, le cellule staminali del midollo osseo anziché trasformarsi in osteoblasti costruttori di osso, diventano adipociti con aumento del grasso dentro le ossa.

Le ossa diventano deboli, si riduce la nostra altezza, perché nel midollo osseo si e’ formato grasso.

La carenza della vitamina K2 causa una riduzione del collagene e della osteocalcina.

La produzione di ossa si rallenta e si riduce. Compare la osteopenia che poi passa in osteoporosi. La carenza di vitamina D e K2, un eccesso di grasso nel midollo osseo attivano

gli OSTEOCLASTI, cellule che distruggono l’osso.

Succede che la massa ossea si riduce e la nostra altezza si abbassa. Conoscere come le molecole agiscono sui nostri organi e’ la nuova scienza della alimentazione.

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