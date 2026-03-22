Settimana cosmica: gli astri non aiutano, ma giudicano (23–29 marzo 2026)

Benvenuti all’oroscopo settimanale più affidabile dopo il meteo di tre settimane fa e le promesse elettorali. Anche questa settimana le stelle hanno deciso di influenzare le vostre vite… oppure no, ma noi fingiamo di sì con grande convinzione. Se qualcosa va storto, è colpa di Mercurio retrogrado. Se qualcosa va bene, siete stati voi (ma non montatevi la testa).

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Hai energia da vendere, peccato che nessuno voglia comprarla. Sul lavoro ti senti leader, ma per ora sei più “quello che parla durante le riunioni inutili”. In amore, prova ad ascoltare: non solo aspettare il tuo turno per parlare.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Stai accumulando stress come punti fedeltà al supermercato. Il problema è che non puoi riscattarli. Ottima settimana per mangiare bene e ignorare i problemi: strategia che, a sorpresa, continuerà a non funzionare.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Hai due personalità, e nessuna delle due ha voglia di lavorare. Socialmente sei brillante, ma anche leggermente insopportabile. Attenzione ai messaggi inviati alla persona sbagliata: lo screenshot è dietro l’angolo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Emotivo come sempre, ma questa settimana con un tocco di melodramma. Ti commuovi per una pubblicità e poi ti arrabbi per una risposta su WhatsApp. In amore: meno interpretazioni, più realtà (lo so, è difficile).

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Hai bisogno di attenzione come il Wi-Fi di una password. Se non ti guardano, la prendi sul personale. Sul lavoro, però, potresti davvero brillare… se solo lasciassi parlare anche gli altri ogni tanto.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Hai pianificato tutto nei minimi dettagli, inclusa la spontaneità. Peccato che la vita abbia deciso di ignorare il tuo Excel mentale. Respira: non puoi controllare tutto (sì, neanche questo).

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei indeciso tra due opzioni: fare qualcosa o rimandare. Indovina quale vincerà. In amore cerchi equilibrio, ma continui a scegliere persone che sono un terremoto emotivo.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Intenso, misterioso e leggermente inquietante: il tuo solito pacchetto. Questa settimana potresti scoprire qualcosa… oppure solo sospettarlo e farci sopra un film mentale di 12 stagioni.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Hai voglia di libertà, avventura e di evitare responsabilità. Purtroppo almeno una bolletta ti riporterà sulla Terra. Buon momento per viaggi… anche mentali, visto il budget.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Stai lavorando duro, come sempre. Il problema è che non sai più perché. Ricorda: il successo è bello, ma anche dormire ogni tanto non è male. In amore sei più chiuso di un ufficio pubblico il venerdì pomeriggio.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Sei avanti rispetto agli altri… così avanti che nessuno capisce cosa stai facendo. Idee geniali, ma forse serve una traduzione per il resto dell’umanità. In amore: prova a essere strano, ma comprensibile.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sognatore cronico, questa settimana rischi di confondere fantasia e realtà più del solito. Attenzione alle illusioni: non tutto quello che sembra romantico lo è (a volte è solo imbarazzante).

Le stelle parlano, ma spesso dicono cose vaghe per non prendersi responsabilità. Prendete questo oroscopo con ironia, un pizzico di fatalismo e molta autoindulgenza. Se la settimana va male, date la colpa agli astri. Se va bene, raccontate a tutti che era scritto.

Ci vediamo la prossima settimana, quando Mercurio sarà ancora retrogrado… o almeno noi diremo così.