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Una tripla di Toia sulla sirena regala due punti d’oro al Centro Tecnico BM

Una tripla allo scadere di Toia regala ad Arezzo una vittoria pesantissima dopo una gara combattuta e ricca di colpi di scena

Redazione
By Redazione

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Una serata da brividi al Palasport Estra, dove il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo conquista una vittoria pesantissima superando GranTorino Basketball Draft per 84-81 grazie a una magia di Facundo Toia sulla sirena finale.

Una partita intensa e combattuta, dai due volti, che ha visto gli amaranto partire fortissimo per poi subire la rimonta degli ospiti, prima del finale al cardiopalma che ha fatto esplodere il pubblico di casa.

L’avvio è tutto di marca aretina: Tersillo e Cazzanti guidano l’attacco con ritmo e precisione, mentre la difesa concede pochissimo. Il primo quarto si chiude sul 25-17, e nel secondo periodo i ragazzi di coach Fioravanti allungano fino al +16 (37-21) grazie anche a una tripla di Lemmi.

Quando la partita sembra indirizzata, però, GranTorino reagisce con carattere. Zumstein diventa protagonista, punendo ripetutamente la difesa amaranto e riportando i suoi sotto nel punteggio. Arezzo si inceppa in attacco e gli ospiti ne approfittano: Barla segna il canestro del 44-38 con cui si va all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi cambia completamente l’inerzia del match. Gli ospiti trovano fiducia e ritmo, mentre l’intensità del Centro Tecnico BM cala. Milone e ancora Zumstein firmano il sorpasso, e al termine del terzo quarto GranTorino è avanti 62-58 dopo un parziale di 24-14.

Nel momento più difficile, Arezzo trova però nuove energie. Pelucchini trascina i compagni, mentre Lemmi e Toia confezionano il canestro del controsorpasso (68-66). La difesa cresce, ma GranTorino non molla e con Zumstein torna avanti sul 77-74 a due minuti e mezzo dalla fine.

Il finale è incandescente: Zanini firma un decisivo 6-0 che riporta avanti gli amaranto, ma gli ospiti rispondono con Bossola e Barla, impattando a 3 secondi dalla sirena.

Sembra destinata all’overtime, ma dopo il timeout coach Fioravanti disegna l’ultima azione: Toia riceve, scambia con Zanini, finta e poi scocca la tripla che si infila nella retina allo scadere. È il canestro che vale la vittoria e fa esplodere il palazzetto.

Un successo fondamentale per il Centro Tecnico BM Arezzo, che compie un passo importantissimo verso la salvezza diretta.

Prossimo impegno domenica sul campo della Stosa Virtus Siena, per l’ultima trasferta stagionale. Un’altra sfida cruciale per chiudere al meglio il campionato.

Foto di Raul Dominici

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