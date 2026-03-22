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Piscina chiusa e mare promesso: a Castiglioni s’è perso il costume (ma pure il filo)

Tra promesse di mare e cantieri senza data, i cittadini restano a secco anche per l’estate 2026

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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A Castiglioni quest’estate un si fa il bagno… o meglio, un si fa proprio nulla. La piscina comunale resta serrata, e fin qui uno direbbe: “Vabbè, la sistemano”. E invece no, perché tra una dichiarazione e l’altra pare quasi che s’abbia a preparà la valigia invece del costume.

Da una parte il Sindaco che, tra una conferenza sui voli per Lampedusa e Pantelleria, se ne esce con un “vi porto al mare ma chiudo la piscina”. E la gente giustamente si domanda: “Sì, ma chi paga? E soprattutto… quando si riapre qui?”

Dall’altra parte c’è la realtà, quella scritta nero su bianco: la piscina è chiusa da più d’un anno, il contratto col gestore è stato stracciato per una serie di problemi grossi come una casa – mancati pagamenti, carte che un arrivavano, manutenzioni fatte male – e adesso il Comune s’è ripreso tutto in mano.

Il vicesindaco dice che si riparte, che si rifà tutto, che diventerà un posto bello e moderno. Però aggiunge pure che servono un sacco di soldi… e che li stanno ancora cercando. Tradotto: per quest’estate, ciccia.

E allora la minoranza ci va giù secca: “Ma quali lavori? Ma quali appalti? Qui un c’è nulla di concreto”. E in effetti, tra promesse, battute e voli verso il mare siciliano, a Castiglioni la sensazione è che si navighi a vista… ma senza acqua.

Nel frattempo, i cittadini restano a guardare i cancelli chiusi, con le infradito nel cassetto e la speranza che, prima o poi, qualcuno invece di raccontarla… la piscina la riapra davvero.

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Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
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