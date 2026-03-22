Acqua, la prevenzione parte dai banchi: nasce l’Alleanza per il Fiume

AREZZO – Non solo emergenze, ma prevenzione costruita giorno dopo giorno, a partire dalle scuole. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno annuncia la sottoscrizione dell’“Alleanza per il Fiume”, un patto che mette insieme istituzioni, enti e mondo della formazione per diffondere la cultura della sicurezza idraulica.

L’intesa, promossa dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e da ANBI Toscana, è stata firmata a Firenze durante Didacta Italia, nel corso del workshop “A scuola di prevenzione”. Al centro, la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi idrogeologici e sull’uso consapevole delle risorse idriche.

Un percorso che il Consorzio porta avanti da anni con il progetto “Amico CB2”: nove edizioni, quasi 5mila studenti coinvolti e oltre 200 classi. Lezioni, laboratori e uscite sul territorio trasformano fiumi e canali in aule all’aperto, dove imparare concretamente il valore dell’acqua.

«L’educazione è la chiave per superare una visione emergenziale e costruire una vera cultura della prevenzione», sottolinea la presidente Serena Stefani.

La firma dell’Alleanza segna così un passo in avanti verso una strategia condivisa, in linea con le sfide poste dai cambiamenti climatici. Informazione, formazione e responsabilità diffusa: è da qui che passa la tutela del territorio.