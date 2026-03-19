Piedibus, boom di “patentini”: premiati i piccoli campioni della mobilità sostenibile

Grande partecipazione per il “patentino Piedibus”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per incentivare tra i più piccoli gli spostamenti sostenibili nel tragitto casa-scuola.

I numeri parlano chiaro: sono 80 le bambine e i bambini che hanno raggiunto le 11 presenze necessarie per ottenere il primo premio, un coprizaino impermeabile ad alta visibilità. In 50, invece, hanno fatto ancora meglio, arrivando a quota 21 camminate e conquistando così l’orologio digitale contapassi.

Ma non finisce qui. Al termine dell’anno scolastico è previsto un ulteriore riconoscimento: un secondo patentino a punti che porterà i partecipanti più costanti a essere nominati “ambasciatori del Piedibus e della mobilità sostenibile”. Per loro anche un premio speciale: l’ingresso gratuito al parco giochi “Peter Pan” di via Raffaello Sanzio.

Soddisfatto l’assessore Alessandro Casi:

“Il Piedibus è un esempio concreto di come si possano unire educazione ambientale, divertimento e partecipazione attiva. Attraverso un’esperienza semplice come andare a scuola a piedi, i bambini imparano il valore della sostenibilità e sviluppano abitudini sane. Inoltre, grazie al sistema dei patentini e dei premi, ogni camminata diventa un momento di socialità e gioco”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche a chi ha contribuito alla realizzazione del progetto, in particolare a Gabriele Donnini, che ha sostenuto l’iniziativa offrendo ai piccoli partecipanti l’opportunità di accedere gratuitamente al parco giochi Peter Pan.

“Siamo felici di accogliere i bambini protagonisti di questo progetto educativo – ha commentato Donnini –. Il Piedibus trasforma il tragitto casa-scuola in un’esperienza positiva e condivisa”.

Un’iniziativa che, tra educazione, movimento e divertimento, continua a crescere e a coinvolgere sempre più famiglie.