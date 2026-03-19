Arezzo, nasce “desTEENazione”: nuovo hub per adolescenti in via Fiorentina

Ad Arezzo apre “desTEENazione”, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani tra 11 e 21 anni, situato nei locali comunali di via Fiorentina. Più che un semplice centro di aggregazione, si tratta di un hub pensato per favorire crescita personale, inclusione e partecipazione attiva.

Il progetto, promosso dal Comune e finanziato con oltre 3 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato riconosciuto tra i più rilevanti a livello nazionale. L’obiettivo è contrastare disagio giovanile, isolamento e dispersione scolastica attraverso laboratori, attività educative e servizi di ascolto.

“desTEENazione” coinvolgerà anche famiglie e territorio, offrendo percorsi per sviluppare competenze personali e relazionali, promuovere autonomia e sostenere i ragazzi nei momenti più delicati della crescita.

All’inaugurazione, il vicesindaco Lucia Tanti ha sottolineato come il progetto rappresenti un investimento concreto sul futuro dei giovani e un modello innovativo di intervento sociale.