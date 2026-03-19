10.3 C
Comune di Arezzo
giovedì, Marzo 19, 2026
type here...
HomeCronachePolitica - Istituzioni - SocietàArezzo, nasce “desTEENazione”: nuovo hub per adolescenti in via Fiorentina

Arezzo, nasce “desTEENazione”: nuovo hub per adolescenti in via Fiorentina

Uno spazio innovativo per sostenere crescita, inclusione e protagonismo dei giovani

Redazione
By Redazione

-

Ad Arezzo apre “desTEENazione”, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani tra 11 e 21 anni, situato nei locali comunali di via Fiorentina. Più che un semplice centro di aggregazione, si tratta di un hub pensato per favorire crescita personale, inclusione e partecipazione attiva.

Il progetto, promosso dal Comune e finanziato con oltre 3 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato riconosciuto tra i più rilevanti a livello nazionale. L’obiettivo è contrastare disagio giovanile, isolamento e dispersione scolastica attraverso laboratori, attività educative e servizi di ascolto.

“desTEENazione” coinvolgerà anche famiglie e territorio, offrendo percorsi per sviluppare competenze personali e relazionali, promuovere autonomia e sostenere i ragazzi nei momenti più delicati della crescita.

All’inaugurazione, il vicesindaco Lucia Tanti ha sottolineato come il progetto rappresenti un investimento concreto sul futuro dei giovani e un modello innovativo di intervento sociale.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
Piedibus, boom di “patentini”: premiati i piccoli campioni della mobilità sostenibile
Next article
Arezzo, 33 strade nuove intitolate: il bilancio che tutti aspettavano (e che ‘n frega a nessuno)
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024