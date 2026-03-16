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Tragedia a Policiano: auto esce di strada, prende fuoco e muore un uomo di 71 anni

L’incidente questa mattina alle 9.52: l’auto è uscita di strada finendo contro una rimessa attrezzi e prendendo fuoco. Inutili i soccorsi per il conducente

Redazione
By Redazione

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Grave incidente stradale nella mattinata di oggi in località Policiano, alle porte di Arezzo. I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti per un sinistro che ha coinvolto un’autovettura finita fuori strada e successivamente andata a fuoco insieme a una rimessa attrezzi.

L’allarme è scattato intorno alle 9.52, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente che ha visto coinvolta un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito dalla carreggiata andando a impattare contro una rimessa attrezzi. A seguito dello schianto, sia l’auto sia la struttura sono state interessate da un incendio.

All’interno del veicolo si trovava un uomo di 71 anni, purtroppo deceduto a causa delle gravi conseguenze dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche la Polizia Locale di Arezzo per i rilievi e la gestione della viabilità.

Per i soccorsi sanitari sono intervenute l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino e l’automedica di Arezzo, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità. La notizia è in aggiornamento.

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