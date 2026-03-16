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Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno

Giuseppe Scapigliati
By Giuseppe Scapigliati

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Giuseppe Scapigliati
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Giuseppe Scapigliati Grafico professionista, innamorato cultore sin da ragazzino delle strisce umoristiche, è apparso con le sue prime tavole su riviste storiche come Il Mago e Comix e l’agenda Smemoranda. Oggi, mischiando il gusto per il disegno con la maestria acquisita nei programmi di grafica vettoriale traccia e colora con un computer la striscia "Vincenzina" e, ultimo arrivato, del bradipo "Bradi Pit". Dilapida gran parte dei suoi averi nell’acquisto indiscriminato di strisce originali con il sogno di realizzare un giorno un piccolo museo delle comic strip a Bibbiena.
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