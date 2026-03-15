Arezzo sprecone, il Perugia punisce: finisce 1-1 al Comunale

Montevago pareggia una partita che l’Arezzo avrebbe potuto chiudere nei primi otto minuti. Gli amaranto si divorano due occasioni clamorose e alla fine pagano dazio.
La prima capita a Mawuli che, con il portiere praticamente a terra, calcia di piatto ma manda incredibilmente a lato. Subito dopo Cianci, invece di servire il compagno al centro, prova la conclusione da posizione difficile e il portiere riesce a deviare in calcio d’angolo.
Non basta. Sull’azione successiva è ancora Mawuli che, sempre di piatto, trova la porta ma il tiro viene ribattuto sulla linea.
Poi, nell’unica vera azione del Perugia, arriva la beffa: Cianci viene spintonato e cade, la palla resta lì e Montevago, da opportunista vero, la scaraventa in rete con Venturi incolpevole.
Da quel momento è un arrembaggio continuo dell’Arezzo per tutto il primo tempo, ma senza riuscire a trovare il pareggio.
Nella ripresa gli amaranto continuano a spingere e a circa venti minuti dalla fine arriva il meritato 1-1: Tavernelli è il più lesto su una palla ribattuta dopo una conclusione dal limite di Cianci e trova il gol del pareggio.
Da lì alla fine l’Arezzo ci prova ancora, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1.
E ora i voti
Venturi 6 Nulla da segnalare, incolpevole sul gol.
Coppolaro 6,5 Deciso e sicuro fino a quando è stato in campo
Gilli 6,5 Stesso discorso: solido dietro.
Chiosa 6,5 Qualche recupero in affanno ma sempre ordinato.
Righetti 6,5 Un pistone sulla fascia, sempre in movimento.
Mawuli 5 Piedi fatti con lo scorcino, macchinoso nelle conclusioni, ma almeno si fa trovare sempre al posto giusto.
Guccione 6,5 Il regista che coordina tutto il gioco.
Chierico 7 È lui che accende la luce e dà la spinta alla rimonta.
Pattarello 5,5 Da lui ci si aspetta di più, ma gli serve un Renzi dietro che gli leva la doppia marcatura
Cianci 5,5 Permette a Montevago di segnare, e davanti non tiene una palla
Tavernelli 6,5 – Fa il suo e trova il gol del pareggio.
Varela 6,5 ntra e porta vivacità.
Arena 6
Iaccarino 6
Ravasio e Renzi n. c.
Bucchi 6
Montevago 7,5 un centravanti !!!