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Arezzo sprecone, il Perugia punisce: finisce 1-1 al Comunale

Gli amaranto creano tanto ma sprecano troppe occasioni: il Perugia colpisce con Montevago, poi Tavernelli evita la sconfitta

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

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Montevago pareggia una partita che l’Arezzo avrebbe potuto chiudere nei primi otto minuti. Gli amaranto si divorano due occasioni clamorose e alla fine pagano dazio.

La prima capita a Mawuli che, con il portiere praticamente a terra, calcia di piatto ma manda incredibilmente a lato. Subito dopo Cianci, invece di servire il compagno al centro, prova la conclusione da posizione difficile e il portiere riesce a deviare in calcio d’angolo.

Non basta. Sull’azione successiva è ancora Mawuli che, sempre di piatto, trova la porta ma il tiro viene ribattuto sulla linea.

Poi, nell’unica vera azione del Perugia, arriva la beffa: Cianci viene spintonato e cade, la palla resta lì e Montevago, da opportunista vero, la scaraventa in rete con Venturi incolpevole.

Da quel momento è un arrembaggio continuo dell’Arezzo per tutto il primo tempo, ma senza riuscire a trovare il pareggio.

Nella ripresa gli amaranto continuano a spingere e a circa venti minuti dalla fine arriva il meritato 1-1: Tavernelli è il più lesto su una palla ribattuta dopo una conclusione dal limite di Cianci e trova il gol del pareggio.

Da lì alla fine l’Arezzo ci prova ancora, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1.

 E ora i voti

Venturi 6 Nulla da segnalare, incolpevole sul gol.

Coppolaro 6,5 Deciso e sicuro fino a quando è stato in campo

Gilli 6,5 Stesso discorso: solido dietro.

Chiosa 6,5 Qualche recupero in affanno ma sempre ordinato.

Righetti 6,5 Un pistone sulla fascia, sempre in movimento.

Mawuli 5 Piedi fatti con lo scorcino, macchinoso nelle conclusioni, ma almeno si fa trovare sempre al posto giusto.

Guccione 6,5 Il regista che coordina tutto il gioco.

Chierico 7 È lui che accende la luce e dà la spinta alla rimonta.

Pattarello 5,5 Da lui ci si aspetta di più, ma gli serve un Renzi dietro che gli leva la doppia marcatura

Cianci 5,5 Permette a Montevago di segnare, e davanti non tiene una palla

Tavernelli 6,5 – Fa il suo e trova il gol del pareggio.

Varela 6,5 ntra e porta vivacità.

Arena 6
Iaccarino 6
Ravasio e Renzi n. c.
Bucchi 6

Montevago 7,5 un centravanti !!!

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Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
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