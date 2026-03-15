Scontro tra tre auto sulla SR 71: a Subbiano: donna di 37 anni in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla SR 71, nel comune di Subbiano, all’altezza del cavalcavia del Carrefour.

L’allarme è stato dato alle 17.13, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per uno scontro che ha coinvolto tre vetture, due delle quali si sono urtate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorritori gli occupanti dei mezzi erano già fuori dagli abitacoli.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area dell’incidente, mentre il personale sanitario ha prestato le prime cure ai coinvolti.

Una donna di 37 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo per accertamenti. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità.