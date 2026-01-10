-0 C
Comune di Arezzo
sabato, Gennaio 10, 2026
type here...
HomeIn primo pianoMulta alla Casa Pia, finisce a tarallucci e buon senso: vigili ok,...

Multa alla Casa Pia, finisce a tarallucci e buon senso: vigili ok, anziani salvi e tutti a casa contenti

Testi e Rauti parlano col comandante Poponcini: la sanzione era giusta, ma il cervello pure. Permesso Ztl e pace fatta

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Alla fine ‘un era una rapina a mano armata né un complotto internazionale: era una multa. E come tutte le multe, se ci metti il buon senso invece del manganello, la faccenda si sistema.

Alla Casa di Riposo Fossombroni – per tutti “la Casa Pia”, che già il nome fa pensare a pace e carità – il verbale aveva fatto storcere il naso. L’auto era in sosta durante il servizio, ma con i lavori in via delle Fosse il parcheggio interno è diventato un miraggio, tipo l’oasi nel deserto.

Così la presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti s’è seduti a tavolino col comandante Aldo Poponcini, capo della Polizia Locale di Arezzo.
Risultato? Tutti vivi, nessun arresto e pure una soluzione.

I vertici della Casa Pia hanno ammesso senza giri di parole: la multa, tecnicamente, era giusta. Ma – come ha spiegato anche il direttore Stefano Rossi – qui si parla di un servizio pubblico, di anziani da assistere, di operatori che entrano ed escono tutto il giorno con carrozzine, medicine e pazienza.

E infatti il “buon senso”, parola che nei regolamenti ‘un c’è ma nella vita serve, è arrivato. La Polizia Locale ha concesso un permesso provvisorio per la sosta in Ztl fino alla fine del cantiere. Tradotto: meno multe, più serenità e anziani accuditi senza fare lo slalom gigante.

«Era un incontro fissato da tempo – dicono Testi e Rauti – ed è stato un esempio di come, parlando invece di urlare, si trovano soluzioni che rispettano le regole e le persone».

Morale: la multa resta nei libri, il servizio va avanti, i vigili ‘un fanno i cattivi e la Casa Pia continua a fare il suo mestiere.

Articoli correlati:

Calendario 2026: un anno pieno di ponti, ferie rubate e scuse al capo Ceri, candele e cerimoniali: Arezzo si illumina (e non solo di spirito) Bicigrill di Frassineto: la bici corre, il ristoro dorme e Brandi prova a sveglià la Provincia A Caprese arrivano i lupi… e pure la rogna: ululati, polemiche e social in delirio Arezzo, parto in ambulanza: bimba nasce prima del semaforo, soccoritori più veloci del destino Cup Asl, ‘un ci s’arriva a fine turno manco col defibrillatore: ore in più a gratis e dignità in saldo Arezzo, il sindaco ricorda Fabio Fioroni: la nota arriva un pò tardi Arezzo: i ladri sfondano le casse… e pigliano una boccata d’aria!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Cup Asl, ‘un ci s’arriva a fine turno manco col defibrillatore: ore in più a gratis e dignità in saldo
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024