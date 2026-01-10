3.4 C
Comune di Arezzo
sabato, Gennaio 10, 2026
Sanzione alla Casa Pia, chiarimento con la Polizia Locale: confronto istituzionale e soluzioni condivise

Chiarimento tra Casa di Riposo e Polizia Locale: permesso temporaneo in Ztl e continuità del servizio agli anziani

Redazione
By Redazione

-

Si chiude con un incontro chiarificatore la vicenda della sanzione elevata a un’auto della Casa Pia. La presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti hanno incontrato il comandante della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini, archiviando il caso al termine di un confronto definito positivo e costruttivo.

Al centro dell’incontro, le difficoltà operative della Casa di Riposo Fossombroni nel garantire il servizio pubblico di assistenza agli anziani durante i lavori in via delle Fosse, che impediscono l’accesso al parcheggio interno della struttura. Una situazione che ha inciso sulla quotidianità del personale, delle cooperative, delle associazioni e dei mezzi di trasporto impegnati nelle attività di supporto agli ospiti.

I vertici della Casa Pia hanno riconosciuto la correttezza tecnica della sanzione, ribadendo al contempo la necessità di applicare criteri di buon senso in una fase di oggettivo disagio. In quest’ottica, la disponibilità mostrata dalla Polizia Locale si è tradotta nel rilascio di un permesso provvisorio per la sosta dei veicoli della struttura in Ztl fino al termine del cantiere, garantendo continuità, sicurezza e qualità del servizio.

«L’incontro – sottolineano Testi e Rauti – era programmato da tempo e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio. Dialogo e ascolto reciproco consentono di individuare soluzioni praticabili nel rispetto delle regole e delle persone».

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
