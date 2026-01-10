Incidente nei pressi del casello di Arezzo: due feriti trasportati al San Donato

Alle 18.06 di oggi il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato in codice A1 per un incidente stradale avvenuto nei pressi del casello di Arezzo, che ha coinvolto un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Misericordia di San Giovanni Valdarno, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Due le persone coinvolte: una donna di 32 anni, trasportata in codice 2, e un uomo di 48 anni, trasferito in codice minore, entrambi condotti al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Le loro condizioni non destano preoccupazione.