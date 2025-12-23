7 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 23, 2025
Vetrine che si muovono e parlano al pubblico: ad Arezzo la comunicazione passa dal video

Vetrine che si muovono e parlano al pubblico: ad Arezzo la comunicazione passa dal video

Quando la vetrina smette di essere statica e diventa un nuovo spazio di racconto visivo

Arezzo – La comunicazione commerciale evolve e anche le vetrine iniziano a cambiare linguaggio. Sempre più spesso lo spazio fisico del negozio diventa dinamico, visivo, capace di dialogare con chi passa. È in questa direzione che si inserisce l’ultima novità visibile nel centro di Arezzo, dove le vetrine di Ares Sport Arezzo si trasformano in un supporto narrativo grazie a un breve video creativo.
Il progetto nasce da una collaborazione con Click and Fly, realtà aretina che sta sperimentando nuovi formati visivi per la comunicazione urbana e digitale. Il video, diffuso anche sui social, mostra come un contenuto rapido e animato possa valorizzare l’allestimento della vetrina, rendendola parte attiva del racconto del negozio.
Lo stile è immediato e contemporaneo: immagini in movimento, ritmo veloce e soluzioni grafiche che attirano lo sguardo senza risultare invasive. Un esempio di come le vetrine possano diventare superfici espressive, capaci di unire mondo fisico e digitale in modo naturale.
Da una parte, Ares Sport conferma la propria attenzione verso le nuove forme di comunicazione e verso un pubblico sempre più abituato a contenuti visivi e dinamici. Dall’altra, Click and Fly prosegue il proprio percorso di sperimentazione, puntando su video brevi, animazioni e tecnologie innovative applicate al contesto locale.
Un segnale chiaro di come anche nel commercio di prossimità la novità non passi solo dai prodotti, ma dal modo in cui vengono raccontati.



