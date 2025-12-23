Arezzo – La comunicazione commerciale evolve e anche le vetrine iniziano a cambiare linguaggio. Sempre più spesso lo spazio fisico del negozio diventa dinamico, visivo, capace di dialogare con chi passa. È in questa direzione che si inserisce l’ultima novità visibile nel centro di Arezzo, dove le vetrine di Ares Sport Arezzo si trasformano in un supporto narrativo grazie a un breve video creativo.
Il progetto nasce da una collaborazione con Click and Fly, realtà aretina che sta sperimentando nuovi formati visivi per la comunicazione urbana e digitale. Il video, diffuso anche sui social, mostra come un contenuto rapido e animato possa valorizzare l’allestimento della vetrina, rendendola parte attiva del racconto del negozio.
Lo stile è immediato e contemporaneo: immagini in movimento, ritmo veloce e soluzioni grafiche che attirano lo sguardo senza risultare invasive. Un esempio di come le vetrine possano diventare superfici espressive, capaci di unire mondo fisico e digitale in modo naturale.
Da una parte, Ares Sport conferma la propria attenzione verso le nuove forme di comunicazione e verso un pubblico sempre più abituato a contenuti visivi e dinamici. Dall’altra, Click and Fly prosegue il proprio percorso di sperimentazione, puntando su video brevi, animazioni e tecnologie innovative applicate al contesto locale.
Un segnale chiaro di come anche nel commercio di prossimità la novità non passi solo dai prodotti, ma dal modo in cui vengono raccontati.
Vetrine che si muovono e parlano al pubblico: ad Arezzo la comunicazione passa dal video
Quando la vetrina smette di essere statica e diventa un nuovo spazio di racconto visivo
