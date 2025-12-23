10 C
Festività natalizie: variazioni nei presidi Asl Toscana Sud Est ad Arezzo

Orari ridotti e chiusure straordinarie dei servizi sanitari durante le festività di fine anno

Redazione
-

In occasione delle festività natalizie, Asl Toscana Sud Est comunica alcune variazioni negli orari di apertura dei presidi e dei servizi sanitari presenti nella provincia di Arezzo, al fine di garantire una corretta informazione ai cittadini.

Nel dettaglio, la sede del Distretto di via Curtatone 54 resterà chiusa sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio. Nella giornata di venerdì 2 gennaio gli uffici amministrativi non svolgeranno attività, mentre la sede del Distretto sarà comunque aperta regolarmente.

Il Punto Insieme garantirà il servizio con regolarità, ad eccezione di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2025, quando la chiusura sarà anticipata alle ore 16, e di lunedì 5 gennaio, giornata in cui il servizio non sarà effettuato in quanto la sede del Distretto resterà chiusa.

La segreteria Screening Arezzo, situata presso il Consultorio familiare, sarà chiusa venerdì 2 e lunedì 5 gennaio. In tali giornate si invita a consegnare le provette per lo screening del colon retto presso il laboratorio dell’Ospedale San Donato di Arezzo o presso le altre sedi indicate nella lettera di invito. Il call center screening rimarrà invece attivo con i consueti orari in tutti i giorni lavorativi.

Il servizio telefonico di informazione aziendale (numero 0575 379120) sarà chiuso giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre.

Gli sportelli dell’assistenza integrativa di Arezzo e gli uffici della Farmaceutica territoriale presso la sede di via Curtatone 54 resteranno chiusi lunedì 5 gennaio.

Il punto farmaceutico di continuità provinciale presso l’ospedale San Donato di Arezzo e il punto farmaceutico del Valdarno osserveranno l’orario prefestivo (9.00–13.30) nelle giornate del 24 e 31 dicembre e del 5 gennaio.

Sempre in Valdarno, le Unità funzionali di salute mentale adulti (UFSMA) e Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) termineranno il servizio alle ore 14 il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 5 gennaio. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre, anche il CUP concluderà le attività alle ore 16.

L’Asl Toscana Sud Est invita i cittadini a programmare con anticipo l’accesso ai servizi, ringraziando per la collaborazione e augurando buone festività.

