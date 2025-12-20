Arezzo, che fatica: pareggio amaro a Sassari contro l’ultima, così non va

Non prima, ma con l’ultima. Finisce 1-1 a Sassari contro la Torres, e il punto conquistato lascia più rabbia che soddisfazione. Campo indecente, vero, ma questo non può giustificare un primo tempo dell’Arezzo senza gioco, senza idee e senza mordente. A parte qualche sgroppata sterile di Varela, il nulla.

Mancavano Chierico e Tavernelli, ma non devono diventare un alibi. In campo si è vista una squadra lenta, poco aggressiva e senza ritmo. E così, puntuale, arriva il gol della Torres: colpo di testa di un attaccante lasciato colpevolmente libero, corta respinta di Venturi e rete da due passi. Difesa ferma, centrocampo inesistente. Guccione e Mawuli inoperosi, Cianci e Pattarello inconsistenti.

Nel secondo tempo si vede qualcosa in più, almeno nell’atteggiamento. Entra Ravasio al posto di De Col e proprio lui, contro gli ultimissimi della classifica, riesce a togliere le castagne dal fuoco: sinistro sporco, di “druscio”, ma gol pesantissimo per evitare una figuraccia ancora più grande.

E ora i voti, da tifoso:

Venturi 6,5 : salva il possibile 2-0.

: salva il possibile 2-0. De Col 6 : menomato, e si vede.

: menomato, e si vede. Gilli 6 : due palloni giocati, uno dietro e uno davanti.

: due palloni giocati, uno dietro e uno davanti. Chiosa 6,5 : meglio nella ripresa.

: meglio nella ripresa. Gigli 6,5 : fa il suo senza fronzoli.

: fa il suo senza fronzoli. Righetti 6 : spompato, sempre avanti e indietro.

: spompato, sempre avanti e indietro. Perrotta 6 : subentra senza errori.

: subentra senza errori. Mawuli 5 : lento e poco preciso.

: lento e poco preciso. Guccione 5 : non costruisce e non fa filtro.

: non costruisce e non fa filtro. Varela 6 : contro difese chiuse combina poco.

: contro difese chiuse combina poco. Cianci 5 : lento.

: lento. Pattarello 6 : un solo tiro, mai vincente nei duelli.

: un solo tiro, mai vincente nei duelli. Ravasio 6,5: entra, tira e segna. Più concreto di così.

Siamo secondi, sì, ma abbiamo pareggiato con l’ultima. Due punti in tre partite, media da playout. Squadra stanca, poco rapida, anche menomata dagli infortuni e con una panchina cortissima. Serve una scossa, subito, perché così la vetta rischia di scappare davvero.

Foto: S. S. Arezzo