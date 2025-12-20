9.4 C
Arezzo, che fatica: pareggio amaro a Sassari contro l'ultima, così non va

Arezzo, che fatica: pareggio amaro a Sassari contro l’ultima, così non va

Contro l’ultima arriva solo un pari: amaranto lenti e stanchi, serve una scossa

Cesare Fracassi
Non prima, ma con l’ultima. Finisce 1-1 a Sassari contro la Torres, e il punto conquistato lascia più rabbia che soddisfazione. Campo indecente, vero, ma questo non può giustificare un primo tempo dell’Arezzo senza gioco, senza idee e senza mordente. A parte qualche sgroppata sterile di Varela, il nulla.

Mancavano Chierico e Tavernelli, ma non devono diventare un alibi. In campo si è vista una squadra lenta, poco aggressiva e senza ritmo. E così, puntuale, arriva il gol della Torres: colpo di testa di un attaccante lasciato colpevolmente libero, corta respinta di Venturi e rete da due passi. Difesa ferma, centrocampo inesistente. Guccione e Mawuli inoperosi, Cianci e Pattarello inconsistenti.

Nel secondo tempo si vede qualcosa in più, almeno nell’atteggiamento. Entra Ravasio al posto di De Col e proprio lui, contro gli ultimissimi della classifica, riesce a togliere le castagne dal fuoco: sinistro sporco, di “druscio”, ma gol pesantissimo per evitare una figuraccia ancora più grande.

E ora i voti, da tifoso:

  • Venturi 6,5: salva il possibile 2-0.
  • De Col 6: menomato, e si vede.
  • Gilli 6: due palloni giocati, uno dietro e uno davanti.
  • Chiosa 6,5: meglio nella ripresa.
  • Gigli 6,5: fa il suo senza fronzoli.
  • Righetti 6: spompato, sempre avanti e indietro.
  • Perrotta 6: subentra senza errori.
  • Mawuli 5: lento e poco preciso.
  • Guccione 5: non costruisce e non fa filtro.
  • Varela 6: contro difese chiuse combina poco.
  • Cianci 5: lento.
  • Pattarello 6: un solo tiro, mai vincente nei duelli.
  • Ravasio 6,5: entra, tira e segna. Più concreto di così.

Siamo secondi, sì, ma abbiamo pareggiato con l’ultima. Due punti in tre partite, media da playout. Squadra stanca, poco rapida, anche menomata dagli infortuni e con una panchina cortissima. Serve una scossa, subito, perché così la vetta rischia di scappare davvero.

Foto: S. S. Arezzo

