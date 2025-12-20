9.4 C
Comune di Arezzo
sabato, Dicembre 20, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, cane precipita in un pozzo artesiano: salvato dai Vigili del Fuoco

Arezzo, cane precipita in un pozzo artesiano: salvato dai Vigili del Fuoco

Delicato soccorso animale in zona rurale: cane recuperato vivo da un pozzo artesiano

Redazione
By Redazione

-

I Vigili del Fuoco di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi nel Comune di Arezzo, in località Mugliano, per un delicato intervento di soccorso animale.

Un cane di razza springer era precipitato all’interno di un pozzo artesiano aperto, verosimilmente in stato di abbandono, situato in una zona rurale. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’animale. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, il cane si trovava a circa 12 metri di profundità e si lamentava, segno che era ancora vivo ma in difficoltà.

I soccorritori, utilizzando una “scala italiana” e specifiche tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), si sono calati all’interno del pozzo riuscendo a raggiungere e recuperare l’animale in sicurezza. Al termine delle operazioni, il cane è stato riconsegnato al proprietario: fortunatamente ha riportato soltanto lievi ferite alle zampe.

L’area è stata successivamente segnalata e messa in sicurezza prima di lasciare il luogo dell’intervento, al fine di evitare ulteriori incidenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castiglion Fibocchi e i Carabinieri Forestali di Rassina.

Articoli correlati:

Grave incidente sulla SP 9 Fiorentina a Faella: tre feriti, intervento dell’elisoccorso Ponte a Poppi, fanno esplodere il bancomat ma scappano a mani vuote Trattore ribaltatoTragedia nei campi a Castelfranco Piandiscò : 63enne perde la vita schiacciato dal trattore Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme Incidente sull’A1 al km 381: minore trasportata alle Scotte in codice 2 con l’elisoccorso Incidente con mezzo agricolo a Sovorniano: uomo soccorso dai Vigili del Fuoco e 118 Anziano disperso ritrovato dai Vigili del Fuoco in zona impervia a Loro Ciuffenna Incidente stradale a Bucine Levanella: 59enne trasportato in ospedale in codice 2

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incidente stradale ad Anghiari: auto si ribalta sulla SS73, un ferito
Articolo successivo
Arezzo, che fatica: pareggio amaro a Sassari contro l’ultima, così non va
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024