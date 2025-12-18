Tenta due rapine armato di coltello: arrestato 50enne appena uscito dal carcere

Un uomo di 50 anni, appena uscito dal carcere dopo una lunga condanna per omicidio, ha tentato di rapinare due banche del centro di Arezzo armato di coltello nel giro di mezz’ora. Grazie alle indagini lampo della Squadra Mobile e all’intervento della Polfer, è stato arrestato vicino alla stazione e trasferito nel carcere di Siena

Un uomo di 50 anni, uscito dal carcere da appena un mese dopo aver scontato 12 anni e mezzo per omicidio in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Arezzo per tentata rapina aggravata e tentate lesioni. Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre ha tentato di rapinare due banche del centro nel giro di mezz’ora, minacciando i dipendenti con un coltello. Nel primo episodio ha ingaggiato una colluttazione con un impiegato, tentando di colpirlo al volto, mentre nel secondo caso è stato messo in fuga dalla reazione del personale. Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini lampo della Squadra Mobile, l’uomo è stato individuato e fermato nei pressi della stazione ferroviaria, ancora in possesso del coltello. È stato trasferito nel carcere di Siena in attesa della convalida dell’arresto.