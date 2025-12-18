10 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 18, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaTenta due rapine armato di coltello: arrestato 50enne appena uscito dal carcere

Tenta due rapine armato di coltello: arrestato 50enne appena uscito dal carcere

L’uomo avrebbe minacciato i dipendenti con un coltello: decisivo l’intervento della Squadra Mobile e l’analisi delle immagini di videosorveglianza

Redazione
By Redazione

-

Un uomo di 50 anni, appena uscito dal carcere dopo una lunga condanna per omicidio, ha tentato di rapinare due banche del centro di Arezzo armato di coltello nel giro di mezz’ora. Grazie alle indagini lampo della Squadra Mobile e all’intervento della Polfer, è stato arrestato vicino alla stazione e trasferito nel carcere di Siena

Un uomo di 50 anni, uscito dal carcere da appena un mese dopo aver scontato 12 anni e mezzo per omicidio in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Arezzo per tentata rapina aggravata e tentate lesioni. Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre ha tentato di rapinare due banche del centro nel giro di mezz’ora, minacciando i dipendenti con un coltello. Nel primo episodio ha ingaggiato una colluttazione con un impiegato, tentando di colpirlo al volto, mentre nel secondo caso è stato messo in fuga dalla reazione del personale. Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini lampo della Squadra Mobile, l’uomo è stato individuato e fermato nei pressi della stazione ferroviaria, ancora in possesso del coltello. È stato trasferito nel carcere di Siena in attesa della convalida dell’arresto.

Articoli correlati:

Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: foglio di via per due sudamericani, espulso straniero molesto Arrestata badante per resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato esegue anche tre ordini di carcerazione Arezzo al centro della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile Arrestato a Napoli il rapinatore seriale di Arezzo e Siena: blitz della Polizia di Stato Tentano di entrare in un’abitazione a Tortaia: fermati due giovani dalla Polizia Arezzo, rapina un’anziana in centro: arrestato. Espulso un pusher nigeriano già condannato Droga nascosta nel bosco: fermato corriere albanese con oltre sei chili di stupefacente Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Porta Crucifera, online il nuovo sito: tradizione e innovazione per raccontare il Quartiere tutto l’anno
Articolo successivo
Arezzo, piovono 200mila euro dalla Regione. Bene il digitale… ma prima troviamo ‘ndo farla la pipì e ‘ndo parcheggiare!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024