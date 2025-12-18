11.1 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 18, 2025
Porta Crucifera, online il nuovo sito: tradizione e innovazione per raccontare il Quartiere tutto l’anno

Da oggi è attivo portacrucifera.it rinnovato: grafica identitaria, contenuti potenziati e una narrazione immersiva tra storia, tecnologia e comunità

È online da oggi la nuova versione del sito portacrucifera.it, frutto di un lungo lavoro di progettazione, revisione e aggiornamento che va ben oltre il semplice restyling grafico. Il nuovo portale rappresenta un vero rinnovamento strutturale e concettuale, pensato per raccontare Porta Crucifera per ciò che è oggi: una realtà storica, culturale e umana viva tutto l’anno, dentro e fuori la Giostra del Saracino.

Il sito si presenta con una veste grafica fortemente identitaria. Al posto delle tradizionali fotografie nelle intestazioni delle pagine statiche, trovano spazio tavole illustrate in stile leonardesco, dal sapore medievale, che richiamano direttamente il mondo simbolico della Giostra. Una scelta visiva distintiva, pensata per immergere l’utente in un racconto coerente con la tradizione del Quartiere.

Dal punto di vista tecnico, portacrucifera.it è stato aggiornato all’ultima versione del CMS professionale Joomla, con benefici in termini di sicurezza, prestazioni e scalabilità. Molti componenti sono stati sviluppati su misura, tra cui la sezione video, la libreria multimediale e il database del Vocabolario Aretino, progettato appositamente per la consultazione online.

Tra gli elementi più innovativi spicca il “Trattato sopra l’Ordine, il Moto e le Virtù della Giostra del Saracino – Codex Saracinus Aretinus”: una pagina che propone i contenuti come un trattato cavalleresco rinascimentale, realizzato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Il racconto assume il punto di vista di un immaginario allievo di Leonardo da Vinci, offrendo un’esperienza immersiva che intreccia rigore storico, creatività colta e tecnologia contemporanea.

Il cuore del sito resta l’attualità del Quartiere, con una sezione News costantemente aggiornata che racconta eventi, comunicazioni ufficiali, appuntamenti e vita quotidiana. Ampio spazio è dedicato anche alla storia e all’identità di Porta Crucifera, alla Giostra del Saracino e al legame indissolubile con la città di Arezzo.

Non mancano archivi fotografici, una libreria storica e una sezione dedicata al modo di parlare aretino, perché lingua, memoria e identità sono parte integrante della tradizione. Il progetto, portato avanti da oltre 25 anni da Alberto Santini, continua così a crescere grazie anche alla collaborazione con Filippo Rossi e al lavoro dell’ufficio stampa.

Parallelamente al nuovo sito è in fase di sviluppo anche un nuovo sistema di gestione dei soci, pensato per rendere più semplice e moderna l’organizzazione interna del Quartiere, dal singolo quartierista al Rossoverde Point.

Il nuovo portacrucifera.it si propone come un punto di partenza: uno spazio destinato a evolversi insieme al Quartiere e alla sua comunità. Un invito aperto a visitarlo, esplorarlo e contribuire alla sua crescita

