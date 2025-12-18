11.1 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 18, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàArezzo allo specchio: meno culle, più valigie e portafogli che tengono

Arezzo allo specchio: meno culle, più valigie e portafogli che tengono

Si nasce poco, s’invecchia tanto, però i soldi girano e i forestieri tengono su la baracca

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Il quadro socioeconomico di Arezzo mostra una città in lieve calo demografico ma sostenuta dall’immigrazione, con una popolazione sempre più anziana ma un reddito medio superiore alle medie italiana e toscana. Dopo il Covid l’economia locale ha ripreso slancio, grazie a un tessuto industriale solido e a una crescente presenza di imprese straniere, mentre l’inflazione torna su livelli allineati al dato nazionale.

Arezzo viene messa a fuoco dall’assessore Alberto Merelli attraverso il Documento unico di programmazione, che abbandona le chiacchiere e punta dritto sui numeri: demografia e reddito. Ne esce il ritratto di una città che perde abitanti ma non la testa, invecchia ma resta economicamente solida e, soprattutto, reagisce al post-Covid con una vitalità che non era scontata.

Nel 2024 gli aretini sono 97.622. Il saldo naturale è negativo: 580 persone in meno tra nati e morti. A tamponare la perdita ci pensa l’immigrazione, che impedisce alla popolazione di scivolare verso un declino più marcato. Gli stranieri residenti sono 12.881, pari al 13% del totale. In testa i rumeni con 3.945 presenze, seguiti dai bengalesi (1.729), che superano i pakistani fermi intorno a quota 1.500. Poi albanesi, cinesi e polacchi. La composizione per genere varia molto a seconda della provenienza: dal Nord e Centro Africa arrivano soprattutto uomini, dall’Est Europa quasi solo donne, mentre dalle Filippine il flusso è equilibrato.

L’età resta il vero nodo strutturale. Un quarto degli abitanti ha più di sessant’anni, mentre la popolazione in età lavorativa supera di poco il 50%. Si nasce ancora più maschi che femmine, ma la maggiore longevità femminile ribalta la piramide: oltre i 66 anni ci sono circa 14.000 donne contro 10.000 uomini. Arezzo, insomma, invecchia, ma lo fa con una certa agiatezza.

Il reddito medio è di 26.502 euro, superiore alle medie regionale e nazionale. Dopo la frenata del Covid, il reddito complessivo è passato da 1,637 miliardi di euro nel 2018 a 1,919 miliardi nel 2023. Più della metà arriva dal lavoro dipendente, un terzo dalle pensioni. Cresce anche la fascia dei redditi alti: 925 contribuenti dichiarano oltre 120.000 euro, mentre diminuisce quella più bassa, sotto i 10.000 euro.

Il tessuto produttivo resta robusto. Le imprese registrate sono 11.607, con una forte presenza nel commercio, nella manifattura e nelle costruzioni. Gli addetti superano quota 40.000, a conferma di una città a solida densità industriale. Le imprese straniere, 2.260, crescono rapidamente e incidono in modo decisivo in alcuni settori: nelle costruzioni arrivano al 43%, nel commercio al 17%.

Infine, sul fronte dei prezzi, l’inflazione locale sta rientrando in linea con il dato nazionale dopo anni di rincari energetici sopra la media. Un segnale in più di normalizzazione per una città che, pur tra acciacchi anagrafici, continua a reggersi sulle proprie gambe.

Articoli correlati:

Arezzo tra le città più care d’Italia: sesta per inflazione e +622 euro annui per famiglia Musei di Arezzo in crisi: personale ridotto, aperture limitate. L’allarme della Cgil Cisl Vigili del Fuoco: ad Arezzo arrivano 11 unità, ma la priorità resta potenziare Valtiberina e sedi operative Giuramento dei Marescialli a Firenze: tra loro anche l’aretino d’adozione Rocco Lettini Riscaldamento Inverno 2025/2026 – Arezzo e provincia Arezzo, in arrivo 11 nuovi vigili del fuoco: la Cisl Fns ringrazia il Governo per la promessa mantenuta Arezzo, domenica l’esercitazione comunale di Protezione Civile “Prometheus 2025” Città del Natale, rafforzato il piano sicurezza: istituita cabina di regia per il monitoraggio in tempo reale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, i ladri fanno carriera: dal centro alla collina, ormai è turismo… criminale
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024