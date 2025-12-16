5.3 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 16, 2025
type here...
HomeIn primo pianoQuando il campo non basta: Arezzo, un pareggio scritto altrove

Quando il campo non basta: Arezzo, un pareggio scritto altrove

Tra decisioni arbitrali discutibili e rigori a senso unico, l’Arezzo lotta, segna e domina a tratti, ma esce dal Comunale con un pareggio che lascia rabbia e sospetti

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

C’è un momento, durante una partita, in cui capisci che il risultato non dipenderà solo da quello che succede sul campo. Arezzo-Pineto è una di quelle serate. Lo si intuisce quasi subito, intorno al decimo minuto, quando Tavernelli viene lanciato a rete e sgambettato nettamente da dietro, ben dentro l’area abruzzese. L’arbitro Valpiana inizialmente fa proseguire, poi va al “varrino” e torna con una decisione che rasenta il grottesco: punizione dal limite. Non rigore, non espulsione, nemmeno coerenza con il suo primo giudizio. Una scelta che da sola racconta molto di ciò che verrà dopo.

E allora viene da dire: lo dicano prima chi deve andare in Serie B. Così evitiamo di giocare, di prendere freddo allo stadio e soprattutto di far lavorare inutilmente tante persone. Perché quando certi episodi vengono sistematicamente interpretati sempre nello stesso verso, il dubbio smette di essere tale.

Nonostante tutto, l’Arezzo gioca. Gioca bene. Pressa, attacca, reagisce. Pareggia con De Col, poi passa in vantaggio con Guccione, mostrando carattere e qualità. Ma puntuale, come in una sceneggiatura già vista, arriva il primo rigore per il Pineto. E poi il secondo. Sempre loro, sempre Bruzzaniti, sempre con una severità che dalle nostre parti non si vede mai.

Eppure anche così l’Arezzo non molla. Cianci inventa un gol di classe nel recupero del primo tempo e riporta avanti gli amaranto. Sembra il giusto premio per una squadra che sta facendo tutto quello che può. Invece no. L’infortunio di De Col costringe a cambiare assetto, Gilli viene adattato, Arena scivola sull’ennesima palla velenosa e Schirone ringrazia per il 3-3. Un altro regalo, un altro schiaffo.

Il secondo tempo è un assedio confuso ma generoso, spezzettato da continue interruzioni e da un Pineto venuto ad Arezzo con un obiettivo chiarissimo: non perdere. E alla fine non perde. Missione compiuta.

Resta l’amaro in bocca, resta la sensazione che quando l’Arezzo sbaglia paghi sempre il massimo, mentre agli altri venga concesso tutto. Resta anche la convinzione che questa squadra, nonostante tutto, abbia dimostrato di essere viva, forte e capace di andare oltre certe serate storte.

Ma certe partite lasciano una domanda sospesa nell’aria del Comunale: quanto conta davvero ciò che succede sul campo, se poi qualcuno altrove decide che deve finire diversamente?

Le pagelle

Venturi 6,5 – Partecipa alla manovra anche da dietro.
De Col 7 – Finché resta in campo è perfetto.
Gilli 6 – Centrale ed esterno, soffre la rapidità avversaria.
Arena 6 – Uno svarione, ma ha pochi minuti nelle gambe.
Chiosa 6,5 – Soffre ma dà ordine e imposta.
Righetti 6,5 – Provoca il primo rigore, poi cresce e si riscatta.
Iaccarino 6,5 – Bene, forse trattiene un po’ troppo palla.
Guccione 7 – Lanci, aperture e un gol: finalmente lui.
Mawuli 6,5 – Incontrista vero, recupera palloni con anima e core.
Pattarello 6 – Poco servito, un tiro meritava miglior sorte.
Cianci 6,5 – Gol di classe pura.
Ravasio 6,5 – Entra e si vede subito la sua verve.
Tavernelli 7 – Il più pericoloso dei nostri.
Varela 6 – Più utile a chiudere che ad aprire le difese.

Bucchi 6 – Espulso nel finale per la diatriba con Tisci. Gilli lì non poteva starci… ma le alternative? Perrotta o Tavernelli!?

Arbitro Valpiana 5 – O ha abboccato ed è stato fiscale solo contro l’Arezzo, oppure è in malafede bizantina. In entrambi i casi, insufficiente.

Foto: S.S. Arezzo

Articoli correlati:

Arezzo-Pineto, pari pirotecnico al Comunale: finisce 3-3 Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa 52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Prima del Saracino, l’Arezzo al buratto Pesaro ha fatto 5

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Tessere o non tessere?
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024