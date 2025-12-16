8.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 16, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaLucignano, fuoristrada si ribalta in via del Rosario: uomo di 62 anni...

Lucignano, fuoristrada si ribalta in via del Rosario: uomo di 62 anni in ospedale

Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo dopo il ribaltamento del mezzo. Intervento di 118, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine

Redazione
By Redazione

-

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Lucignano, in via del Rosario, dove un incidente stradale ha coinvolto una autovettura tipo fuoristrada che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco durante la marcia.

L’allarme è scattato alle 15.00, con l’attivazione del 118 ASL Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata di Foiano della Chiana, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo – sede centrale e le forze dell’ordine di Cortona.

All’interno del mezzo si trovava il solo conducente, un uomo di 62 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno operato con le attrezzature in dotazione per liberarlo, collaborando con il personale sanitario per l’immobilizzazione e l’estricazione in sicurezza.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata, in attesa dei rilievi di legge da parte della Polizia Municipale.

Articoli correlati:

Tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: un ferito grave trasportato a Careggi in elisoccorso Furgone camperizzato esce di strada a Poppi: intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco Grave incidente sulla Marecchiese: 20enne in moto trasportato in codice rosso a Careggi Grave incidente sulla SP 9 Fiorentina a Faella: tre feriti, intervento dell’elisoccorso Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme Incidente stradale a Bucine Levanella: 59enne trasportato in ospedale in codice 2 Aretino in vacanza investe una ragazza di 21 anni: guidava senza patente, lei lotta per la vita

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Quando il campo non basta: Arezzo, un pareggio scritto altrove
Articolo successivo
Arezzo, la Giunta fa finta di ascoltare… poi tira diritto come un cinghiale
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024