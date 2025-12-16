Lucignano, fuoristrada si ribalta in via del Rosario: uomo di 62 anni in ospedale

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Lucignano, in via del Rosario, dove un incidente stradale ha coinvolto una autovettura tipo fuoristrada che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco durante la marcia.

L’allarme è scattato alle 15.00, con l’attivazione del 118 ASL Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata di Foiano della Chiana, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo – sede centrale e le forze dell’ordine di Cortona.

All’interno del mezzo si trovava il solo conducente, un uomo di 62 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno operato con le attrezzature in dotazione per liberarlo, collaborando con il personale sanitario per l’immobilizzazione e l’estricazione in sicurezza.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata, in attesa dei rilievi di legge da parte della Polizia Municipale.