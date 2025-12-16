Arezzo, la Giunta fa finta di ascoltare… poi tira diritto come un cinghiale

Altro che partecipazione, altro che ascolto dei cittadini: ad Arezzo va di moda il “te l’ho detto, ma ora me faccio i fatti mia”. La Giunta Ghinelli, con l’eleganza di un caterpillar in retromarcia, riesce nell’impresa di ignorare comitati, firme, petizioni e pure il buon senso.
Due i casi da manuale del “democraticamente me ne frego”: Piazza Saione e Via Tiziano. Due quartieri diversi, stesso copione:
si decide tutto in Comune, si promette ai cittadini, si fa il contrario e poi si guarda l’orologio sperando che la gente s’è stufata.
SAIONE: PROMESSE COME I SALDI DI GENNAIO
A Saione sembrava fatta: “Tranquilli, il verde si salva, il traffico si sistema, vi si vuole bene”.
Risultato? Lavori fermi, progetto che rispunta come un fungo velenoso e traffico che torna a ruggire.
Altro che riqualificazione: una beffa grande come Piazza Grande.
I residenti s’erano pure organizzati bene: comitati, assemblee, migliaia di firme. Roba che in teoria dovrebbe contare qualcosa. In teoria, appunto.
VIA TIZIANO: DAL VERDE AL GRIGIO CEMENTO IN UN ATTIMO
Se Saione è la presa per i fondelli, Via Tiziano è direttamente la colata di cemento col sorriso.
Un’area che doveva restare verde? Macché.
Due torri da nove piani, traffico a secchiate e consumo di suolo come se il pianeta fosse usa e getta.
Il tutto contro residenti, ambiente e pure contro gli strumenti urbanistici che la Giunta aveva scritto lei stessa. Coerenza portami via.
GIOVEDÌ TUTTI IN PIAZZA (E NON È UNA PASSEGGIATA)
Giovedì 18 dicembre, mentre in Consiglio Comunale si discute la variante urbanistica, i cittadini di Saione e Giotto scendono in Piazza del Comune.
Non per fare festa, ma per ricordare che Arezzo non è un Lego da montare a piacimento.
Perché qui il problema non è solo una piazza o due palazzoni: è un modo di governare che ascolta, annuisce… e poi fa come gli pare.
NOTA PER I LETTORI (IN ORTICHESE STRETTO)
Questo articolo l’è la traduzione in ortichese sciolto d’un comunicato serio-serio,
arrivato dall’opposizione:
“Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” – Alleanza Verdi Sinistra di Arezzo.
Noi s’è solo tolto il politichese, messo due parole come le dice la gente e lasciato il senso:
i cittadini parlano, la Giunta fa finta di nulla.
E ricordate:
il cemento dura cent’anni, ma la memoria della gente anche di più.