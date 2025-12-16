8.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 16, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo, la Giunta fa finta di ascoltare... poi tira diritto come un...

Arezzo, la Giunta fa finta di ascoltare… poi tira diritto come un cinghiale

Da Saione a Via Tiziano: promesse, comitati ignorati e colate di cemento. Traduzione in ortichese d’un comunicato dell’opposizione, perché il politichese un lo capisce più nessuno

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Altro che partecipazione, altro che ascolto dei cittadini: ad Arezzo va di moda il “te l’ho detto, ma ora me faccio i fatti mia”. La Giunta Ghinelli, con l’eleganza di un caterpillar in retromarcia, riesce nell’impresa di ignorare comitati, firme, petizioni e pure il buon senso.

Due i casi da manuale del “democraticamente me ne frego”: Piazza Saione e Via Tiziano. Due quartieri diversi, stesso copione:
si decide tutto in Comune, si promette ai cittadini, si fa il contrario e poi si guarda l’orologio sperando che la gente s’è stufata.

SAIONE: PROMESSE COME I SALDI DI GENNAIO

A Saione sembrava fatta: “Tranquilli, il verde si salva, il traffico si sistema, vi si vuole bene”.
Risultato? Lavori fermi, progetto che rispunta come un fungo velenoso e traffico che torna a ruggire.
Altro che riqualificazione: una beffa grande come Piazza Grande.

I residenti s’erano pure organizzati bene: comitati, assemblee, migliaia di firme. Roba che in teoria dovrebbe contare qualcosa. In teoria, appunto.

VIA TIZIANO: DAL VERDE AL GRIGIO CEMENTO IN UN ATTIMO

Se Saione è la presa per i fondelli, Via Tiziano è direttamente la colata di cemento col sorriso.
Un’area che doveva restare verde? Macché.
Due torri da nove piani, traffico a secchiate e consumo di suolo come se il pianeta fosse usa e getta.

Il tutto contro residenti, ambiente e pure contro gli strumenti urbanistici che la Giunta aveva scritto lei stessa. Coerenza portami via.

GIOVEDÌ TUTTI IN PIAZZA (E NON È UNA PASSEGGIATA)

Giovedì 18 dicembre, mentre in Consiglio Comunale si discute la variante urbanistica, i cittadini di Saione e Giotto scendono in Piazza del Comune.
Non per fare festa, ma per ricordare che Arezzo non è un Lego da montare a piacimento.

Perché qui il problema non è solo una piazza o due palazzoni: è un modo di governare che ascolta, annuisce… e poi fa come gli pare.

NOTA PER I LETTORI (IN ORTICHESE STRETTO)

Questo articolo l’è la traduzione in ortichese sciolto d’un comunicato serio-serio,
arrivato dall’opposizione:
“Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” – Alleanza Verdi Sinistra di Arezzo.

Noi s’è solo tolto il politichese, messo due parole come le dice la gente e lasciato il senso:
i cittadini parlano, la Giunta fa finta di nulla.

E ricordate:
il cemento dura cent’anni, ma la memoria della gente anche di più.

Articoli correlati:

Le torri del miracolo: trasformano 6.300 mq di verde in un affare… ma l’aria resta a carico dei residenti Il 2025 del Comune di Arezzo – Conferenza stampa di fine anno: “siamo ovunque, specialmente nei comunicati” Il PD scopre la Groviera: peccato che un sia al banco formaggi ma sulle strade Arezzo, assalto dei lupi: strade, gatti e cervelli sbranati (ma guai a dirlo) Rame, rame ovunque… ma un è cioccolata Il sindaco globetrotter è arpartito
(Arezzo resta, lui vola) Anghiari, edizione speciale per bambini: la maiala che apre i cancelli Disabili nel prato, panini a pagamento e chitarre nei fustini: Mengo Festival nella bufera

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Lucignano, fuoristrada si ribalta in via del Rosario: uomo di 62 anni in ospedale
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024