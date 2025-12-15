Sofia Napoli da record: primato italiano Juniores nei 400 misti

Sofia Napoli firma una prestazione storica ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, stabilendo il nuovo record italiano Juniores nei 400 misti. L’atleta della Chimera Nuoto ha nuotato in 4’36”94, migliorando un primato che resisteva da dieci anni e ottenendo il quarto posto assoluto, a un solo secondo dal podio, davanti anche ad atlete dei gruppi sportivi militari.

Il risultato conferma il grande momento di crescita della nuotatrice aretina, protagonista nel 2025 con dieci medaglie ai campionati italiani giovanili e con la prima convocazione in nazionale giovanile per l’EYOF, dove ha conquistato due medaglie d’argento con le staffette azzurre. A Riccione è arrivato anche un sesto posto nei 200 misti.

La Chimera Nuoto era presente agli Assoluti anche con Gabriele Mealli (2007), autore di buoni riscontri nei 200 e 400 stile libero, mentre l’attività della società è proseguita a Colle di Val d’Elsa nella prima prova di qualificazione ai regionali invernali 2026, con numerosi piazzamenti di rilievo.

I risultati confermano la crescita del vivaio aretino e il valore del lavoro quotidiano svolto dallo staff tecnico della Chimera Nuoto.