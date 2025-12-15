4.3 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 15, 2025
type here...
HomeCronacheSportSofia Napoli da record: primato italiano Juniores nei 400 misti

Sofia Napoli da record: primato italiano Juniores nei 400 misti

L’atleta della Chimera Nuoto brilla agli Assoluti di Riccione firmando il miglior tempo italiano Juniores nei 400 misti

Redazione
By Redazione

-

Sofia Napoli firma una prestazione storica ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, stabilendo il nuovo record italiano Juniores nei 400 misti. L’atleta della Chimera Nuoto ha nuotato in 4’36”94, migliorando un primato che resisteva da dieci anni e ottenendo il quarto posto assoluto, a un solo secondo dal podio, davanti anche ad atlete dei gruppi sportivi militari.

Il risultato conferma il grande momento di crescita della nuotatrice aretina, protagonista nel 2025 con dieci medaglie ai campionati italiani giovanili e con la prima convocazione in nazionale giovanile per l’EYOF, dove ha conquistato due medaglie d’argento con le staffette azzurre. A Riccione è arrivato anche un sesto posto nei 200 misti.

La Chimera Nuoto era presente agli Assoluti anche con Gabriele Mealli (2007), autore di buoni riscontri nei 200 e 400 stile libero, mentre l’attività della società è proseguita a Colle di Val d’Elsa nella prima prova di qualificazione ai regionali invernali 2026, con numerosi piazzamenti di rilievo.

I risultati confermano la crescita del vivaio aretino e il valore del lavoro quotidiano svolto dallo staff tecnico della Chimera Nuoto.

Articoli correlati:

Sofia Napoli brilla in Europa: due argenti con la Nazionale al Festival Olimpico Giovanile La Chimera Nuoto brilla alla Romito Swim Race: oro per Beoni e argento per Napoli Amichevole a Storo: vincono i neri 2-1! Buone sensazioni per l’Arezzo di Bucchi! Ponticino celebra il ciclismo giovanile con la 3ª Pieri Aligi: oltre 180 giovani in gara Chimera Nuoto conquista 22 medaglie ai Regionali Estivi: Margherita Mattioli doppia campionessa toscana Sorpresa Arezzo: Napoli battuto 2-0 tra fuochi, cori e ironia Al bar, tra un biscottino e un’Arezzo-Napoli da ricordare Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Il sindaco globetrotter è arpartito
(Arezzo resta, lui vola)
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024