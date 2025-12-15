4.3 C
Anghiari, edizione speciale per bambini: la maiala che apre i cancelli

Cronaca rurale elevata a favola educativa: una scrofa indipendente conquista la ribalta tra passeggiate, parti record e informazione formato elementari

Gino Perticai
Gino Perticai

-

Cronaca alta: Carlotta passeggia, partorisce e insegna educazione civica

ANGHIARI – In un’epoca di guerre, crisi climatiche e disastri vari, il Corriere di Arezzo, con l’accurata penna della giornalista Francesca Muzzi, decide giustamente di occuparsi di ciò che conta davvero:
una maiala che va a spasso da sola.

La notizia – degna di un numero speciale del Corrierino dei Piccoli o di una lettura animata alle elementari – racconta la straordinaria vita di Carlotta, scrofa del Carmine, che apre il cancello, esce, fa due passi in via del Carmine e rientra, il tutto senza l’aiuto di adulti responsabili.

Non una volta.
Non due.
Tre.

Una serialità narrativa che neanche le grandi inchieste internazionali.

Secondo il racconto, Carlotta non si perde, non si confonde, non chiede indicazioni.
Sa dove va, sa dove torna e sa anche richiudere il cancello, dimostrando capacità organizzative che la rendono più affidabile di molte prime pagine nazionali.

La cronaca si spinge poi nel campo della divulgazione scientifica per ragazzi:
i maiali sono intelligenti, sociali, hanno memoria, risolvono problemi.
Insomma, Carlotta non è una scrofa: è un personaggio educativo, da inserire nei libri di testo accanto all’ape Maia e al topolino curioso.

Ma il colpo di scena, degno della rubrica “Natura & Meraviglia”, arriva nella notte:
Carlotta partorisce 13 maialini.
Tredici.
Numero che chiude il cerchio narrativo e garantisce almeno altre dieci puntate.

Ora Anghiari attende il seguito:
– “I maialini imparano ad attraversare sulle strisce”
– “Il porcellino che non voleva tornare a casa”
– “Carlotta e il mistero del cancello chiuso”

Nel frattempo il paese resta sospeso, mentre la grande informazione locale assolve al suo compito fondamentale:
rassicurare i lettori che sì, anche oggi è successo qualcosa.

RECENSIONE DIDATTICA – CLASSE III B

Redatta dalla maestra Immacolata B., Scuola Primaria

Testo: “Carlotta, la scrofa che faceva da sola”
Tipologia: racconto realistico-fantastico / educazione civica rurale
Comprensione: ottima
Lessico: accessibile anche ai più piccoli (grugno compreso)
Messaggio educativo:
✔ autonomia
✔ orientamento spaziale
✔ rispetto degli animali
✔ saper tornare a casa da soli (a differenza di alcuni adulti)

Attività consigliate:

  • disegno libero di Carlotta che apre il cancello
  • riassunto: “Cosa farei se fossi una scrofa indipendente”
  • confronto: Carlotta e il mio Comune, chi sa gestirsi meglio?

Giudizio finale:
Un testo semplice ma profondo, che insegna ai bambini che con impegno e intelligenza si può arrivare ovunque, persino in prima pagina.

Voto:
Distinto
(con possibilità di Ottimo se nasceranno altri maialini)

