4.3 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 15, 2025
type here...
HomeIn primo pianoRame, rame ovunque... ma un è cioccolata

Rame, rame ovunque… ma un è cioccolata

Tra fabbriche chiuse, ferrovie spelacchiate e cimiteri profanati, il metallo rosso sparisce e anche pazienza dei cittadini

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Continujano imperterriti i furti di rame nella n’ostra provincia, che ormai pare diventata la Klondike del metallo rosso. Un si ruba più l’oro, un si ruba più i quadri: qui si smonta tutto, dalle fabbriche morte ai morti veri.

Ultime perle della collana: la Manifattura del Casentino, a Soci. Già chiusa dallo scorso ottobre, già mezza morta e sepolta, ci mancava solo i saccheggi notturni. E invece via, secondo giro di giostra: ladri entrano tranquilli tranquilli, si fanno ‘lpieno di cavi di rame e nel frattempo, già che c’erano, spaccano pure i macchinari, tanto per non lasciare nulla d’intero. Fabbrica al buio, senza difese e senza futuro: praticamente un invito scritto col pennarello “Prego, servitevi”.

Ma un finisce mica qui, eh.
Perché nei giorni scorsi anche la ferrovia Firenze–Roma è stata pelata come un pollo: 2.500 metri di rame spariti, tre arresti ad Arezzo e una presunta banda smantellata. Bravi i Carabinieri, eh, però intanto i treni vanno a pile stilo e i pendolari bestemmiavano già dal binario.

E siccome el rispetto un è di moda, i soliti artisti del cacciavite son passati pure dai morti.
Al cimitero monumentale di Cortona han fatto un lavoro da veri professionisti: staccate tutte le calate di rame delle gronde, portate via come se fosse roba loro. Un lavoro pulito, fatto indisturbati, manco fossero el custode.

Un furto che è un’offesa doppia: al portafoglio e alla decenza. Perché va bene tutto, ma rubà il rame ai morti è roba da medaglia al valore del disgusto.

Il rame costa, tira, luccica… e allora via, si smonta tutto: fabbriche chiuse, ferrovie, chiese, cimiteri, case private. Tra un po’ ci levano pure i fili del bucato, se son di rame.

Indagini in corso, accertamenti pure, ma intanto la provincia sembra diventata un enorme magazzino a cielo aperto per ladri di metallo rosso.
E noi si resta qui, a guardà i muri nudi, i tatti che sgocciolano e le fabbriche spogliate, chiedendosi solo una cosa:

 Ma el rame… un finisce mai?

Articoli correlati:

Rigutino: i parcheggi ci sono, ma servono machete e Indiana Jones per trovarli Il polacco di Saione, foglio di via col buco Il “Pallone” di Montecchio si sbuccia come una cipolla! Lucignano, il Bosco Inglese diventa il cesso comunale! Tra rifiuti, danni e barbecue sfasciato: viva la civiltà! Arezzo, capitale del cacone libero! Arezzo, ladri in tournée e truffatori in smart working! La città dell’oro… ma solo per chi lo ruba! Arezzo, nuova discarica: scalinata segreta diventa il regno della lercionaggine.
” Bidoni ? no grazie, ci piace buttare giù!”
 E se copiassimo Firenze? Via i monopattini anche da Arezzo!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, assalto dei lupi: strade, gatti e cervelli sbranati (ma guai a dirlo)
Articolo successivo
Settore giovanile amaranto: gol, carattere e crescita nel weekend di gare
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024