Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 11, 2025
Furto di rame sulla ferrovia Firenze–Roma: tre arresti ad Arezzo, indagine smantella presunta banda

Rubati oltre 2.500 metri di cavi in rame sulla direttissima Firenze–Roma: i Carabinieri di Arezzo eseguono tre misure cautelari in carcere. Indagine avviata dopo un maxi furto a Castiglion Fiorentino

Tre persone finite in carcere e una indagata: ricostruita la presunta attività di una banda che avrebbe trafugato oltre 2.500 metri di cavi in rame causando danni per 250mila euro
I Carabinieri di Arezzo hanno eseguito tre misure cautelari in carcere nell’ambito dell’inchiesta sul furto di rame lungo la linea ferroviaria direttissima Firenze–Roma. L’indagine, coordinata dalla Procura di Arezzo, è partita dopo il furto di oltre 2.500 metri di cavi in rame tra il 25 giugno e il 1° luglio a Castiglion Fiorentino, per un danno stimato in 250mila euro.
Grazie all’analisi di telefoni, tabulati, videosorveglianza e riscontri sul territorio, i militari sono risaliti ai presunti autori, tre dei quali sono finiti in carcere. L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma nel contrasto ai furti che colpiscono infrastrutture strategiche.

