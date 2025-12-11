Furto di rame sulla ferrovia Firenze–Roma: tre arresti ad Arezzo, indagine smantella presunta banda

Tre persone finite in carcere e una indagata: ricostruita la presunta attività di una banda che avrebbe trafugato oltre 2.500 metri di cavi in rame causando danni per 250mila euro
I Carabinieri di Arezzo hanno eseguito tre misure cautelari in carcere nell’ambito dell’inchiesta sul furto di rame lungo la linea ferroviaria direttissima Firenze–Roma. L’indagine, coordinata dalla Procura di Arezzo, è partita dopo il furto di oltre 2.500 metri di cavi in rame tra il 25 giugno e il 1° luglio a Castiglion Fiorentino, per un danno stimato in 250mila euro.
Grazie all’analisi di telefoni, tabulati, videosorveglianza e riscontri sul territorio, i militari sono risaliti ai presunti autori, tre dei quali sono finiti in carcere. L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma nel contrasto ai furti che colpiscono infrastrutture strategiche.
-
