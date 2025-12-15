5 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 15, 2025
type here...
HomeFoto e VideoPiazza Giotto, ecco il nuovo volto della piazza con il presepe

Piazza Giotto, ecco il nuovo volto della piazza con il presepe

La piazza rinnovata con l’allestimento del tradizionale presepe, simbolo di identità e comunità

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Arezzo-Carpi 3-1, la partita raccontata in foto Fiera Antiquaria di ottobre nelle foto di Felice Rogialli Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina Ruote nella Storia, tra passato e presente: il viaggio fotografico di Felice Rogialli Auto d’epoca e fascino senza tempo: la Modena Cento Ore vista da Felice Rogialli Cuore, grinta e sacrificio: la vittoria dell’Arezzo in 20 scatti Scatti da ‘Uno Nessuno e Centomila’: la magia della lettura tra le piazze di Castiglion Fiorentino Monte San Savino : La Città di Halloween

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Anghiari, edizione speciale per bambini: la maiala che apre i cancelli
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024