6.7 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 11, 2025
type here...
HomeIn primo pianoLe torri del miracolo: trasformano 6.300 mq di verde in un affare…...

Le torri del miracolo: trasformano 6.300 mq di verde in un affare… ma l’aria resta a carico dei residenti

Arezzo, quartiere Giotto: quando il verde sparisce e spuntano le “Torri del Miracolo Immobiliare”

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

La Giunta comunale vuol far sparire 6.300 mq di verde per piazzarci due torri da 9 piani, mentre ignora migliaia di firme dei residenti. Tra parcheggi farlocchi, traffico alle stelle e un quartiere che diventa una sauna di cemento, si continua a vendere lo scempio come “interesse pubblico”. Ma qui l’unico interesse sembra quello di chi ci costruisce sopra.

Il comunicato del Comitato residenti zona Giotto tradotto in puro stile urticante:

Via Tiziano, quartiere Giotto. Finora c’era un bel polmoncino verde dove la gente respirava, passeggiava, campava serena. Eh, troppo bello per durare!
La Giunta Comunale ha pensato bene di fare una Variante Urbanistica che, detta in soldoni, trasforma 6.300 metri quadri di verde (pubblico e privato) in terra da costruzione, ché evidentemente l’ossigeno dà fastidio.

E giù il progettone: due Torri di 9 piani, perché le case basse non fanno più moda e soprattutto non rendono come un bel grattacielino piazzato nel mezzo di un quartiere già ingolfato di traffico, parcheggi e bestemmie assortite.

Le firme? Macchè, carta straccia!
 Il Comitato Residenti Zona Giotto, poveri illusi, raccoglie 3.000 firme contro lo scempio. Le consegna. L’Amministrazione sorride, fa “sì sì, vi ascoltiamo”.
Poi: zac! letterina di 10 righe — nemmeno una pagina intera, per non sprecare carta (il verde lo tagliamo, ma la carta si risparmia…).
Risultato? “Si va avanti lo stesso”.
E infatti tac: convocato il Consiglio Comunale per il 18 dicembre. O roba buona, o tutto apparecchiato.

Area verde lasciata a marcire…  così era più facile abbattere tutto
Il terreno privato? Lasciato all’abbandono per decenni, ché la manutenzione costa e a nessuno vien voglia di far pressioni.
Poi, nel 2023, giù 27 aceri campestri presenti dagli anni ’60 — perché dovevano fare gli “orti urbani”.
Orti urbani? Sì, come no.
L’anno dopo spunta invece l’idea delle Torri e di un bel parcheggio. Dal verde si passa al grigio cemento: miracoli della modernità!

Le torri: 32 appartamenri signorili (altro che 16 ma chi sa contare?) 
Il progetto racconta la storia del secolo: “intervento privato di interesse pubblico”.
Pubblico, sì: il pubblico piglia il traffico, l’ombra, il rumore.
I privati pigliano gli appartamenti “signorili”: 32, mica 16 come si tenta di far sembrare.
Così la zona passa da quartiere normale a quartiere Manhattan-de-noantri. Bello no?

Parcheggi: il trucco delle tr carte
“100 posti auto pubblici!” proclamano.
Peccato che facendo i conti venga fuori la solita magia:

  • 32 famiglie → almeno 64 auto
  • 12 parcheggi servono a sostituire quelli che già c’erano
  • dei 100 dichiarati, quelli veri sono 94
  • tolti i 64 dei residenti = 30 posti per tutti gli altri

Praticamente nulla. Una presa per le chiappe con vista sulle Torri.

La zona Giotto è già saturissima: traffico, rumore, aria mezza cotta, rifiuti, caldo manco fossimo a Dubai.
E che si fa?
Ci si ficcano dentro due palazzoni da 9 piani.
Per migliorare la qualità della vita, certo. Come no.
È come aggiungere un elefante in una Smart.

 L’ambiente, il paesaggio, la salute: la Costituzione dice che vanno tutelati.
Qua invece si cancella un altro pezzo di verde come se fosse un errore di matita.
Il quartiere Giotto perde un respiro, la città piglia un altro colpo, e tutto per un progetto che i residenti non vogliono e che qualcuno continua a chiamare “opportunità”.

Il Comitato Residenti “Zona Giotto” ribadisce:
QUI ‘UN SE MOLLA!

Articoli correlati:

Arezzo LED-istrutta: l’illuminazione storica fa le valigie, restano solo le nude verità Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini) Arezzo, trovato cadavere in un sacco dell’immondizia. Quale testa di cazzo c’è dietro? E se copiassimo Firenze? Via i monopattini anche da Arezzo! L’Ortica l’aveva già scritto… ma ad Arezzo nessuno legge finché non resta bloccato in coda! Il Valenti risponde al sindaco: “O sindaco l’eredità di Arezzo Wave un se fa con du’ chitarre e ‘na sagra!” Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato Comune di Arezzo, Romizi sbotta: “concorso per il comandante? Una furbata dell’ultim’ora!”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Il Grande Fardello
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024