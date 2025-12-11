9.4 C
Furto con strappo in pieno centro: la Polizia arresta un uomo grazie all’intervento di due giovani camerieri

La vittima trascinata a terra e ferita: due camerieri inseguono il ladro e lo bloccano fino all’arrivo della Polizia

Una donna è stata vittima di un furto con strappo ieri sera in Piazza Grande ad Arezzo. Grazie al tempestivo intervento di due giovani camerieri e all’arrivo rapido della Polizia di Stato, l’autore – un uomo italiano già noto alle forze dell’ordine – è stato bloccato e arrestato in flagranza. Convalidato l’arresto, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari e il foglio di via dal comune.

Un furto con strappo avvenuto nella serata di ieri nel cuore di Arezzo si è concluso con l’arresto in flagranza dell’autore, grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato e al coraggioso contributo di due giovani camerieri che hanno assistito alla scena.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, una donna stava attraversando Piazza Grande insieme a un’amica quando è stata improvvisamente aggredita da un uomo che ha tentato di strapparle la borsa indossata a tracolla. Nonostante il tentativo della vittima di opporsi, il malvivente è riuscito a impossessarsi della borsa, facendola cadere a terra e procurandole lievi ferite.

Le urla della donna hanno immediatamente attirato l’attenzione di due camerieri di un locale della piazza, che si sono messi all’inseguimento del ladro, bloccandolo a pochi metri di distanza. Nel frattempo alcuni cittadini hanno allertato il 112 NUE, consentendo a una pattuglia delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di intervenire in brevissimo tempo.

Gli agenti, raccolte le testimonianze e ricostruita la dinamica, hanno accompagnato l’uomo – un italiano sulla quarantina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici – negli uffici della Questura per le formalità di rito. È stato quindi arrestato in flagranza per furto con strappo.

Nella mattinata odierna, durante il giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per il soggetto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Foiano. Contestualmente, gli è stato notificato anche un foglio di via dal comune di Arezzo per due anni.

