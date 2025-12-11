7.4 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 11, 2025
Dal cuore della terra aretina ai palchi del mondo: premio a Davide e Chiara Romani

Redazione
Premiati questa mattina dall’amministrazione comunale, Davide e Chiara Romani vengono riconosciuti per i loro straordinari successi nazionali e internazionali nel mondo della danza sportiva. Due giovani talenti che, grazie a passione, sacrificio e una formazione artistica completa, hanno portato il loro stile dai palchi locali fino alle competizioni europee, diventando un autentico orgoglio del nostro territorio.

Due cuori, un unico talento:
«Passione, sacrificio, umiltà – raccontano Davide e Chiara – sono i valori che coltiviamo fin da piccoli. Balliamo insieme dal 2017, e in questi anni abbiamo costruito un percorso fatto di crescita, feeling e risultati che ci rendono orgogliosi. Siamo felici di condividere questi successi con la nostra comunità».

Dal piccolo centro di Palazzo del Pero ai palcoscenici internazionali, Davide e Chiara Romani continuano a dimostrare che il talento, quando sostenuto da costanza e dedizione, può portare davvero lontano.

Davide e Chiara Romani, fratello e sorella uniti da una profonda passione per la danza, hanno intrapreso nel 2018 il loro viaggio come coppia di ballo all’interno del circuito agonistico della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)🇮🇹.
Una scelta coraggiosa e ambiziosa, che negli anni si è trasformata in una storia di successi, sacrifici e crescita artistica.

Dopo un intenso percorso fatto di impegno quotidiano, studio e dedizione, Davide e Chiara hanno conquistato il titolo di pluricampioni italiani nel 2021 e nel 2022, imponendosi nel panorama nazionale come una delle coppie più promettenti e talentuose.
La loro qualità tecnica e la loro presenza scenica li hanno portati anche sul palco televisivo di Rai1 come special guest della celebre trasmissione “Ballando con le Stelle”, condotta da Milly Carlucci.

Negli anni successivi, la coppia ha continuato a distinguersi in particolare nella Bachata, portando il proprio stile oltre i confini italiani. Hanno partecipato a importanti congressi e competizioni internazionali, ottenendo il titolo di Vicecampioni Internazionali nel 2024  e raggiungendo l’apice nel 2025, quando si sono laureati Campioni Internazionali di Bachata.

Il 2025 ha rappresentato per loro un anno straordinario: Davide e Chiara hanno trionfato anche all’Europe Bachata Festival, una delle competizioni più prestigiose del settore, conquistando il titolo di Campioni Europei 2025 e portando ancora più in alto il nome della propria città.

Furto di rame sulla ferrovia Firenze–Roma: tre arresti ad Arezzo, indagine smantella presunta banda
