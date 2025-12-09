Laura Abenante sul tatami mondiale: l’Accademia Karate Casentino vola alla Serie A1 WKF

Un’atleta dell’Accademia Karate Casentino approda sul prestigioso palcoscenico della Serie A1 della WKF – World Karate Federation. Laura Abenante sarà infatti impegnata da venerdì 9 a domenica 11 gennaio a Tbilisi, in Georgia, dove affronterà i migliori karateki del panorama internazionale in una competizione di altissimo livello che mette in palio punti fondamentali per il ranking iridato.

La giovane portacolori casentinese, classe 2007, continua così il proprio percorso di crescita sportiva dopo aver già collezionato medaglie ai campionati italiani e presenze in Coppa del Mondo giovanile. Questa nuova sfida rappresenta il naturale proseguimento di un cammino affrontato con passione, disciplina e determinazione sotto la guida dei tecnici Filippo Oretti e Luca Boldrini.

Nel frattempo, l’Accademia Karate Casentino archivia un 2025 ricco di soddisfazioni, segnato dal consolidamento del settore giovanile tra la palestra di Rassina e la Body House di Bibbiena. L’anno si è concluso con un bottino di ben otto medaglie di bronzo ai Campionati Nazionali Aics di Calenzano, dove la società ha schierato venti atleti, competitivi in tutte le fasce d’età dagli Esordienti ai Giovanissimi. A conquistare il podio sono stati Laura Abenante, Ludovica Coli, Sofia Dalla Ragione, Ginevra Erminia, Filippo Lanini, Giulia Lazzeri, Gabriele Marconi e Lara Piantini.

Ulteriori risultati erano arrivati in precedenza dalle fasi regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Fijlkam, con il bronzo di Gabriele Marconi tra gli Esordienti e i quinti posti di Sofia Dalla Ragione e Sonia Nocentini tra le Juniores, piazzamenti che hanno permesso ai giovani atleti di vivere l’emozione delle finali al Centro Olimpico di Lido di Ostia.

La prima parte della stagione 2025-2026 è stata ulteriormente impreziosita dalle convocazioni di diverse atlete casentinesi nella rappresentativa Toscana: prima all’Open di Slovenia, dove sono arrivati due bronzi con Laura Abenante e un oro a squadre con Lara Piantini, poi ai Campionati Italiani per Rappresentative Regionali.

«Il 2025 è stato un anno ricco di convocazioni, medaglie, soddisfazioni ed esperienze internazionali – commenta il tecnico Filippo Oretti – che ripaga del lavoro quotidiano in palestra, dell’entusiasmo, della disciplina e della voglia di migliorarsi di ogni giovane atleta, dimostrando la solidità del progetto tecnico dell’Accademia Karate Casentino».