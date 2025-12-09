8 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 9, 2025
type here...
HomeCronacheSportLaura Abenante sul tatami mondiale: l’Accademia Karate Casentino vola alla Serie A1...

Laura Abenante sul tatami mondiale: l’Accademia Karate Casentino vola alla Serie A1 WKF

L’atleta casentinese vola in Georgia per la Serie A1 WKF mentre la società chiude un 2025 ricco di medaglie e convocazioni

Redazione
By Redazione

-

Un’atleta dell’Accademia Karate Casentino approda sul prestigioso palcoscenico della Serie A1 della WKF – World Karate Federation. Laura Abenante sarà infatti impegnata da venerdì 9 a domenica 11 gennaio a Tbilisi, in Georgia, dove affronterà i migliori karateki del panorama internazionale in una competizione di altissimo livello che mette in palio punti fondamentali per il ranking iridato.

La giovane portacolori casentinese, classe 2007, continua così il proprio percorso di crescita sportiva dopo aver già collezionato medaglie ai campionati italiani e presenze in Coppa del Mondo giovanile. Questa nuova sfida rappresenta il naturale proseguimento di un cammino affrontato con passione, disciplina e determinazione sotto la guida dei tecnici Filippo Oretti e Luca Boldrini.

Nel frattempo, l’Accademia Karate Casentino archivia un 2025 ricco di soddisfazioni, segnato dal consolidamento del settore giovanile tra la palestra di Rassina e la Body House di Bibbiena. L’anno si è concluso con un bottino di ben otto medaglie di bronzo ai Campionati Nazionali Aics di Calenzano, dove la società ha schierato venti atleti, competitivi in tutte le fasce d’età dagli Esordienti ai Giovanissimi. A conquistare il podio sono stati Laura Abenante, Ludovica Coli, Sofia Dalla Ragione, Ginevra Erminia, Filippo Lanini, Giulia Lazzeri, Gabriele Marconi e Lara Piantini.

Ulteriori risultati erano arrivati in precedenza dalle fasi regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Fijlkam, con il bronzo di Gabriele Marconi tra gli Esordienti e i quinti posti di Sofia Dalla Ragione e Sonia Nocentini tra le Juniores, piazzamenti che hanno permesso ai giovani atleti di vivere l’emozione delle finali al Centro Olimpico di Lido di Ostia.

La prima parte della stagione 2025-2026 è stata ulteriormente impreziosita dalle convocazioni di diverse atlete casentinesi nella rappresentativa Toscana: prima all’Open di Slovenia, dove sono arrivati due bronzi con Laura Abenante e un oro a squadre con Lara Piantini, poi ai Campionati Italiani per Rappresentative Regionali.

«Il 2025 è stato un anno ricco di convocazioni, medaglie, soddisfazioni ed esperienze internazionali – commenta il tecnico Filippo Oretti – che ripaga del lavoro quotidiano in palestra, dell’entusiasmo, della disciplina e della voglia di migliorarsi di ogni giovane atleta, dimostrando la solidità del progetto tecnico dell’Accademia Karate Casentino».

Articoli correlati:

Arezzo preparazione a Rigutino: sudore, schemi e finta che stende anche l’ombrellone! Arezzo, si corre verso la nuova stagione: partitelle, affondi e… la presidente in tribuna! Montevarchi brilla alla Dance World Cup: DanzAria quarta al mondo con “Zemyata” Arezzo, quinta giornata di lavoro a Rigutino: ritmo alto e gol in partitella. Domani amichevole alle 18 L’Arezzo parte col turbo: sette squilli e tanta voglia di far divertire Mentre Sinner correva sull’erba, l’Arezzo correva… a Rigutino! Amichevole a Storo: vincono i neri 2-1! Buone sensazioni per l’Arezzo di Bucchi! Ponticino celebra il ciclismo giovanile con la 3ª Pieri Aligi: oltre 180 giovani in gara

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incidente sulla E45 tra Sansepolcro Sud e Nord: tre feriti trasportati in codice 2 all’ospedale
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024