Arezzo, gioie e ombre nel settore giovanile: l’Under 15 trionfa nel Campionato Regionale, la Primavera cade a Torino

Fine settimana intenso per il settore giovanile dell’ACF Arezzo, che festeggia la conquista matematica del titolo regionale da parte dell’Under 15 ma deve fare i conti con la pesante sconfitta della Primavera sul campo della Juventus.
Primavera: Juventus – ACF Arezzo 6-0
Dopo la pausa di campionato, le ragazze di Marco Merola ritrovano il terreno di gioco affrontando la capolista Juventus. L’avvio è incoraggiante: Placidi prova subito a sorprendere Mallardi, mentre Cardarelli si oppone bene alla prima occasione bianconera su calcio piazzato al 15’.
La Juventus però accelera nel finale di tempo: al 40’ Tosello sblocca l’incontro sugli sviluppi di un angolo, poi Santarella firma il raddoppio tre minuti più tardi. Nella ripresa la squadra di casa dilaga con la doppietta di Santarella e la rete di Copelli. L’Arezzo prova a reagire con Sena e Biani, ma senza riuscire a trovare il gol. Nel finale, Krasniqi chiude i conti con una doppietta che fissa il definitivo 6-0.
Marcatrici: Tosello (40’), Santarella (43’, 54’), Copelli (60’), Krasniqi (83’, 88’)
Under 17: Lorese (M) – ACF Arezzo 1-6
Prestazione maiuscola per le ragazze di Michele Spataro, che superano nettamente la Lorese. Marchini apre le marcature al 15’, mentre Toscano raddoppia allo scadere del primo tempo.
Nella ripresa l’Arezzo continua a spingere: Meniconi firma il 3-0, poi ancora Toscano mette a segno altri due gol completando la sua tripletta. Cetarini chiude il match sul 6-1 al 70’.
Under 15: ACF Arezzo – Casellina 2-1
L’Under 15 di Carmelo Gabriele conquista tre punti fondamentali e si laurea Campione Regionale con due giornate di anticipo, staccando così il pass per i playoff interregionali.
Primo tempo senza reti, poi nella ripresa De Santi sblocca la sfida con un sinistro preciso all’angolino. Poco dopo Pacini crea superiorità e serve Quaresimi, che firma una splendida rete dalla distanza per il 2-0.
Il Casellina accorcia con Benucci nella terza frazione, ma le amaranto amministrano il vantaggio fino alla fine.
Marcatrici: De Santi (35’), Quaresimi (49’), Benucci (52’)
Under 12: Arezzo Football Academy (M) – ACF Arezzo 4-1
Impegno complicato per la formazione Under 12, che non riesce ad aggiudicarsi nessuno dei quattro tempi disputati, pur ottenendo un pareggio parziale. Le reti amaranto arrivano da Nocentini e Porcu.