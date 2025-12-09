3.1 C
Incidente sulla E45 tra Sansepolcro Sud e Nord: tre feriti trasportati in codice 2 all’ospedale

Traffico rallentato e intervento congiunto di sanitari e Vigili del Fuoco sulla E45 questa mattina

Redazione
È stato attivato alle 8:08 di questa mattina l’intervento del 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto lungo la E45, nel tratto compreso tra Sansepolcro Sud e Sansepolcro Nord, che ha visto coinvolte due autovetture.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano e un mezzo BLSD di Sansepolcro, insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine di Perugia per la gestione della viabilità e degli accertamenti di competenza.

Secondo quanto riportato, due donne di 38 e 40 anni e un uomo di 45 anni sono rimasti feriti nell’impatto. Tutti e tre sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Sansepolcro.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, con squadre provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Sansepolcro, hanno operato per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli. Una volta liberata, è stata affidata alle cure del personale sanitario.

La Polizia è intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico nel tratto interessato.

