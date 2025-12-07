ACF Arezzo: si ferma la serie positiva amaranto, il Como capolista passa al “Bruno Nespoli”

Ultimo appuntamento casalingo del 2025 per l’ACF Arezzo, che al “Bruno Nespoli” affronta la prima della classe Como 1907. Le amaranto offrono una prestazione grintosa e determinata, ma la qualità delle ospiti fa la differenza e consegna loro i tre punti.
ACF AREZZO – COMO 1907
ACF Arezzo: Verano, Fortunati (Bossi 78’), Tuteri, Blasoni, Ghio (Viesti 78’), Termentini (Lazzari 62’), Corazzi (Di Benedetto 85’), Vlassopoulou, Lorieri (Barsali 62’), Tamburini, Razzolini
A disposizione: Di Nallo, Viesti, Di Benedetto, Bossi, Lazzari, Beduschi, Perfetti, Barsali, Davico
Allenatore: Andrea Benedetti
Como 1907: Fierro, Veritti, Del Estal (Gelmetti 83’), Eriksen, Moraca (Picchi 77’), Rizza (Sandvej 88’), Conc, Colombo (Nichele 88’), Pisani, Pittaccio (Falloni 77’), Boquete
A disposizione: Guidi, Mustafic, Sandvej, Falloni, Nichele, Trevisan, Picchi, Gelmetti, Saggion
Allenatrice: Selena Mazzantini
Marcatrici: Boquete (25’), Colombo (55’), Conc (57’)
Ammonite: Del Estal (54’)
Calci d’angolo: 3–7
Recupero: 1’ – 5’
PRIMO TEMPO
17’ Prima grande occasione del match per il Como: Moraca tenta il cross dal lato destro, la traiettoria sorprende tutti e si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta è provvidenziale l’intervento di Tuteri, che evita il tap-in avversario.
25’ Vantaggio Como. Verano esce sui piedi dell’attaccante ospite, la palla carambola in area e dopo un tentativo di liberare di Tuteri arriva sui piedi di Boquete, che a porta sguarnita insacca il gol dell’1-0.
43’ Ancora Como pericoloso: Del Estal anticipa tutti di testa ma il pallone termina sul fondo. L’azione viene poi fermata per posizione irregolare.
SECONDO TEMPO
49’ L’Arezzo prova a reagire: Tamburini apre per Lorieri che si inserisce e mette al centro un pallone insidioso, ma Fierro blocca in sicurezza.
53’ Moraca sfiora il raddoppio con un destro ravvicinato, la conclusione però si spegne sul fondo.
55’ Raddoppio del Como. Cross teso di Conc, Colombo anticipa la difesa e calcia al volo trovando il 2-0.
57’ Terzo gol ospite. Colombo questa volta veste i panni dell’assist-woman: traversone in area e colpo di testa vincente di Conc per il 3-0.
58’ L’Arezzo risponde con una grande occasione: Lorieri serve Tamburini, che calcia a botta sicura ma trova la pronta respinta della difesa sulla linea.
66’ Tamburini arriva nuovamente alla conclusione superando Fierro, pero il tiro è debole e la retroguardia lombarda riesce ad allontanare.
75’ Chance amaranto da calcio d’angolo: Razzolini prolunga per Blasoni che impatta di testa, ma l’arbitro ferma tutto per fallo in attacco.
Nonostante l’impegno e una prestazione coraggiosa, l’ACF Arezzo non riesce a contenere la forza della capolista. Il Como sfrutta al meglio le occasioni create e porta a casa tre punti importanti, interrompendo la striscia positiva amaranto.