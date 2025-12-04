Grande festa di Capodanno in piazza della Libertà: Nada, Nikki e Dj Aladyn per salutare il 2026

Grande festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà con ospiti

Nada, Nikki e Aladyn di Radio Deejay, Bandão, Ciao! Discoteca italiana

Tutto pronto per il veglione: artisti, partner e organizzatori al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli della festa, che partirà alle 17 con musica live, djset, marchin band, animazione per bambini, brindisi e ospiti prestigiosi.

Si avvicina la grande festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà, a ingresso totalmente gratuito.

Sarà Nada con il suo concerto l’ospite più atteso dell’evento promosso e realizzato con il contributo dell’assessorato allo sport e politiche giovanili del Comune di Arezzo e organizzato da Associazione Music con il supporto di Confcommercio Arezzo, Cooperativa Progetto 5 e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, Arezzo Città del Natale e Atam.

L’assessore Federico Scapecchi:

“mentre negli anni scorsi il luogo dove tenere la festa veniva indicato nel bando, quest’anno abbiamo lasciato libertà di scelta e quest’ultima è ricaduta, ‘coerentemente’, su piazza… della Libertà. Non un sito commerciale come Sant’Agostino ma non per questo mancheranno i servizi. Più o meno come capienza si equivalgono, saremo sempre intorno alle 2.000 persone. Ringrazio, come da tradizione, tutti gli sponsor e i collaboratori: senza di loro saremmo meno efficaci. Peccato per le polemiche che accompagnano sempre questa giornata e il relativo bando. Francamente non le ho ben capite.

leggo che Mauro Valenti accampa il paradosso, a suo dire, dell’aumento delle risorse con contestuale diminuzione dei partecipanti al bando stesso. Rilevo che quest’ultimo è uscito il primo ottobre, mentre gli scorsi anni accadeva successivamente, dunque se abbiamo garantito più tempo e più soldi, non capisco chi polemizza ma sceglie di non partecipare quando lo ha fatto a seguito di bandi in cui tempi e risorse erano inferiori.

Al di là di post che mi tirano in ballo nei social, a firma di tal ‘Claudio Marcello’, con affermazioni che m’indurranno a procedere legalmente, A Valenti propongo una tavola rotonda dove vuole e quando vuole per parlare di cultura, capodanno e quant’altro assieme ad altri operatori e personalità della politica. Un confronto a tutto tondo e a 360 gradi rispetto al quale non mi tiro certo indietro, anzi è l’occasione che attendo”.

Paco Mengozzi – Associazione Music:

“A proposito di bando – ha ricordato Paco Mengozzi dell’Associazione Music – mi corre l’obbligo di ringraziare il Comune sia per le risorse a disposizione, aumentate rispetto alle scorse edizioni, sia per la tempistica di uscita che ha evitato uno stress organizzativo. La scelta ricaduta su piazza della Liberta diventa in tal senso la sintesi di un’idea…

Infine, in merito alle querele annunciate dall’assessore posso dire che personalmente ho già proceduto”.

PROGRAMMA

• Ore 17:00 — Bandão, marching band dal centro storico alla città

• Percorso: Stazione → Piazza Risorgimento → Piazza San Jacopo → Piazza Guido Monaco → Corso Italia → Piazza San Michele → Piazza San Francesco → Piazza Grande → Prato

• Ore 20:00 circa — Arrivo in Piazza della Libertà e apertura palco con Nikki (speaker Radio Deejay) e il suo gruppo Superluna di Drone Kong

• A seguire — Djset Class 125

• Ore 21:30 — Animazione bambini a cura di Progetto 5

• Ore 22:30 — Concerto di Nada

A ridosso della mezzanotte sarà protagonista in consolle Dj Aladyn di Radio Deejay che, insieme a Nikki, stavolta nel ruolo di dj, farà ballare la piazza al momento del brindisi.

Da 00:50 alle 2:00 — Ciao! Discoteca Italiana, collettivo dj torinese (175mila follower), repertorio italiano ’50–’80.

Seguirà after party presso Class 125.

Grazie alla collaborazione con Teletruria la manifestazione avrà una diretta tv dalle 22:30 fino allo scambio degli auguri di mezzanotte, con ulteriori contenuti sui social dell’emittente che seguirà i momenti salienti dell’evento con interviste e commenti e ne curerà la promozione in sinergia con Arezzo Città del Natale.