8.3 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 4, 2025
type here...
HomeIn primo pianoTrasferta vietata: il Tar respinge il ricorso di Orgoglio Amaranto per Livorno

Trasferta vietata: il Tar respinge il ricorso di Orgoglio Amaranto per Livorno

Tifosi amaranto ancora esclusi: confermato il divieto per Livorno

Redazione
By Redazione

-

Nessun via libera per i tifosi amaranto: il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Orgoglio Amaranto contro il provvedimento prefettizio che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo per la sfida di sabato a Livorno (ore 14.30).

L’associazione, nel ricorso, aveva ricordato come l’ultima gara tra le due squadre, giocata al Picchi nel marzo 2023, si fosse disputata senza tensioni né incidenti. Il Tribunale amministrativo, però, ha confermato la validità della misura restrittiva, richiamando il carattere preventivo e discrezionale di questi interventi in materia di ordine pubblico.

Nella decisione si sottolinea inoltre come il prefetto abbia considerato non solo la storica rivalità fra le tifoserie, ma anche la coincidenza con un evento di grande richiamo previsto nello stesso giorno e nella stessa area della città: il giuramento degli allievi dell’Accademia Navale, che porterà a Livorno migliaia di persone. In questo contesto, si legge nel provvedimento, la scelta di limitare l’accesso ai sostenitori ospiti non risulta illogica né irragionevole, e quindi non può essere annullata dal Tar in fase cautelare.

La discussione nel merito è stata fissata per il 13 gennaio. Nel frattempo l’Arezzo sarà costretta a giocare ancora una volta senza la propria tifoseria al seguito: era già accaduto nelle trasferte di Terni e Perugia.

Articoli correlati:

Un biglietto per Ravenna Tutti al Benelli: l’Arezzo pronto all’assalto esterno! Il cammino dell’Arezzo: cuore, grinta e orgoglio amaranto ACF Arezzo, sfuma la vittoria nel finale: a Brescia è 2-2 Motocross d’epoca: Alessandro Orbati è campione europeo. Storico trionfo per Arezzo in Germania Motoclub “Discorsi Pochi” porta i bambini in sella: grande successo per il Corso Hobby Sport ad Arezzo Campioni internazionali: fratello e sorella aretini trionfano alla Universal Dance League! Rigutino si rifà il look: campo rinnovato, bar in arrivo e tribune più accoglienti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Grande festa di Capodanno in piazza della Libertà: Nada, Nikki e Dj Aladyn per salutare il 2026
Articolo successivo
SuperMario Gate sulla 71
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024