Trasferta vietata: il Tar respinge il ricorso di Orgoglio Amaranto per Livorno

Nessun via libera per i tifosi amaranto: il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Orgoglio Amaranto contro il provvedimento prefettizio che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo per la sfida di sabato a Livorno (ore 14.30).

L’associazione, nel ricorso, aveva ricordato come l’ultima gara tra le due squadre, giocata al Picchi nel marzo 2023, si fosse disputata senza tensioni né incidenti. Il Tribunale amministrativo, però, ha confermato la validità della misura restrittiva, richiamando il carattere preventivo e discrezionale di questi interventi in materia di ordine pubblico.

Nella decisione si sottolinea inoltre come il prefetto abbia considerato non solo la storica rivalità fra le tifoserie, ma anche la coincidenza con un evento di grande richiamo previsto nello stesso giorno e nella stessa area della città: il giuramento degli allievi dell’Accademia Navale, che porterà a Livorno migliaia di persone. In questo contesto, si legge nel provvedimento, la scelta di limitare l’accesso ai sostenitori ospiti non risulta illogica né irragionevole, e quindi non può essere annullata dal Tar in fase cautelare.

La discussione nel merito è stata fissata per il 13 gennaio. Nel frattempo l’Arezzo sarà costretta a giocare ancora una volta senza la propria tifoseria al seguito: era già accaduto nelle trasferte di Terni e Perugia.