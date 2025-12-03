8.7 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Dicembre 3, 2025
Accademia Karate Arezzo protagonista ai Nazionali AICS: tredici medaglie e tre titoli italiani

Tredici podi per l’AKA nella rassegna tricolore di Calenzano

Redazione
L’Accademia Karate Arezzo (AKA) torna da Calenzano con un bottino di tredici medaglie conquistate al Campionato Nazionale AICS. Con tre ori, quattro argenti e sei bronzi, la società aretina si è imposta tra le principali realtà della manifestazione che ha riunito settecentocinquanta karateki di diverse categorie, provenienti da cinquantanove squadre di tutta Italia.

Il team guidato dal Maestro Enzo Bertocci e dal Maestro Roberto Petrini ha schierato ventisette giovani atleti, tra i quali spiccano le nuove campionesse italiane:

  • Vittoria Farini, oro nei -32 kg Ragazze,
  • Maria Caneschi, oro nei -59 kg Juniores,
  • Francesca Felicetti, oro nei -54 kg Cadette.

Prestazioni di alto livello anche per chi è riuscito a raggiungere la finale, centrando la medaglia d’argento:
Viola Mugnai (-62 kg Esordienti), Giulia Marinelli (+68 kg Cadette), Dylan Bartoli (-47 kg Ragazzi) e Luca Dini (-43 kg Esordienti).

La squadra celebra inoltre sei medaglie di bronzo ottenute da:
Samuele Nicchi (-78 kg Cadetti), Elver Jasari (-47 kg Ragazzi), Bianca Moretti (-68 kg Esordienti), Sofia Galletti (-45 kg Esordienti), Asia Scaletti (-53 kg Juniores) e Alessandro Felicetti (-60 kg Senior).

Numerosi anche i buoni piazzamenti per gli altri atleti dell’AKA, molti dei quali al debutto in una gara ufficiale. Da segnalare gli ottimi quinti posti di Massimo Bardazzi, Shady Marraccini, Giorgia Biondini, Bianca Maria Farini, Nicole Mecaj, Matteo Felicioni, Alessandro Niccolini e David Giabbani; seguono i settimi posti di Alessio Mazzuoli e Gabriele Bellucci, e gli undicesimi di Mariafrancesca De Coro, Giammarco Farsetti, Tommaso Fratini e Samuele Sciacca.

Riconoscimenti particolari sono stati rivolti al giudice di gara Andrea De Coro, distintosi per professionalità, coerenza e accuratezza nelle valutazioni durante le due giornate della competizione.

La trasferta è stata resa possibile anche grazie al sostegno dei partner dell’AKA: ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi, che continuano a supportare l’attività sportiva e formativa della società.

«Il ricco medagliere – afferma il Maestro Bertocci, direttore tecnico dell’AKA – è motivo di grande soddisfazione. Le vittorie sono arrivate in tutte le categorie, dai più piccoli agli agonisti, confermando la qualità del nostro percorso di preparazione. Emozioni speciali anche per chi ha gareggiato per la prima volta, mostrando serenità, tecnica e carattere fin dal debutto».

