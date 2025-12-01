Settore giovanile amaranto, weekend di crescita tra vittorie e prove di carattere

Fine settimana intenso per il settore giovanile dell’Arezzo, protagonista sui campi nazionali con prestazioni solide e indicazioni positive da tutte le categorie.

La Primavera di Bricca ha centrato una vittoria brillante per 4-2 sul Cerignola, grazie a una gara concreta e ai gol di Tramonti, Minocci, Da Rugna e Nugnes. Un successo costruito con ordine e qualità, nonostante il doppio gol subito nel finale.

Dominio totale per l’Under 17 di Bernardini, che supera il Novara 3-0 con una prova autoritaria: a segno Pepe, Sponza e Lobasso, in un match controllato dall’inizio alla fine.

Sconfitta di misura per l’Under 15, battuta 1-0 dal Novara: buona intensità ma poca concretezza sotto porta, con la rete di Merlo che decide l’incontro allo scadere del primo tempo.

Impresa in trasferta dell’Under 14 di Borgogni, che vince 2-0 sulla Carrarese nonostante numerose assenze. A firmare il successo Giovannelli e Mormii, con Ciucchi decisivo nel parare un rigore.

Più amaro il risultato dell’Under 13, sconfitta 3-1 sempre dalla Carrarese, pur mostrando segnali incoraggianti nel gioco.

Un weekend complessivamente positivo, che conferma vitalità, crescita e competitività dell’intero vivaio amaranto.

Foto: S.S. Arezzo