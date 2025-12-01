A1, maxi operazione della Polizia Stradale: refurtiva di lusso per 11mila euro recuperata. Arrestati quattro italiani

Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Arezzo dopo un controllo sull’Autostrada A1 che ha portato al recupero di capi di abbigliamento e accessori di lusso per un valore di circa 11.000 euro.

L’operazione è scattata quando una pattuglia in servizio ha notato una Ford Puma effettuare una brusca manovra alla vista dell’auto di servizio, interrompendo un sorpasso e portandosi dietro un tir con un comportamento ritenuto sospetto. Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il veicolo nell’area di servizio Badia al Pino Ovest.

A bordo c’erano tre donne e un uomo, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, che hanno mostrato forte agitazione durante il controllo. Accompagnati negli uffici della Sottosezione di Battifolle, sono stati sottoposti a perquisizione: nel bagagliaio sono stati trovati numerosi articoli di marche di alta moda come Louis Vuitton, Prada, Hermès e Gucci, insieme a strumenti da scasso.

Gli accertamenti hanno permesso di collegare la merce a un furto appena avvenuto al centro commerciale “The Mall” di Reggello (Firenze). Grazie alla collaborazione con i Carabinieri di Figline Valdarno è stato infatti ricostruito il colpo: i quattro avrebbero preso di mira un’Audi Q7 parcheggiata, infrangendone il lunotto e rubando gli acquisti di due cittadine ucraine.

Convocate in questura, le vittime hanno riconosciuto la refurtiva, che è stata loro restituita.

I quattro arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.