A1, maxi operazione della Polizia Stradale: refurtiva di lusso per 11mila euro recuperata. Arrestati quattro italiani

Controllo in autostrada smaschera una banda sospettata di furto a un outlet di lusso

Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Arezzo dopo un controllo sull’Autostrada A1 che ha portato al recupero di capi di abbigliamento e accessori di lusso per un valore di circa 11.000 euro.

L’operazione è scattata quando una pattuglia in servizio ha notato una Ford Puma effettuare una brusca manovra alla vista dell’auto di servizio, interrompendo un sorpasso e portandosi dietro un tir con un comportamento ritenuto sospetto. Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il veicolo nell’area di servizio Badia al Pino Ovest.

A bordo c’erano tre donne e un uomo, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, che hanno mostrato forte agitazione durante il controllo. Accompagnati negli uffici della Sottosezione di Battifolle, sono stati sottoposti a perquisizione: nel bagagliaio sono stati trovati numerosi articoli di marche di alta moda come Louis Vuitton, Prada, Hermès e Gucci, insieme a strumenti da scasso.

Gli accertamenti hanno permesso di collegare la merce a un furto appena avvenuto al centro commerciale “The Mall” di Reggello (Firenze). Grazie alla collaborazione con i Carabinieri di Figline Valdarno è stato infatti ricostruito il colpo: i quattro avrebbero preso di mira un’Audi Q7 parcheggiata, infrangendone il lunotto e rubando gli acquisti di due cittadine ucraine.

Convocate in questura, le vittime hanno riconosciuto la refurtiva, che è stata loro restituita.
I quattro arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

