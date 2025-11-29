10.6 C
Comune di Arezzo
sabato, Novembre 29, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaRaid notturno alla Manifattura Casentinese: rubati cavi e rame, danni pesanti per...

Raid notturno alla Manifattura Casentinese: rubati cavi e rame, danni pesanti per l’azienda

Furto di rame e cavi elettrici nello stabilimento bibbienese: nuova battuta d’arresto per l’azienda già in difficoltà

Redazione
By Redazione

-

La Manifattura Casentinese, storica realtà produttiva del celebre panno casentinese, è stata nuovamente presa di mira. Nelle ultime ore, infatti, ignoti si sono introdotti all’interno dello stabilimento portando via rame dai cavi elettrici, dopo averli tranciati. I cavi in questione collegavano la centralina ai macchinari dell’impianto, causando così un ulteriore e significativo danno alla struttura.

L’azienda, già in una fase delicata a causa delle difficoltà legate al mancato rilancio industriale, aveva recentemente revocato i licenziamenti dei 12 lavoratori, attivando gli ammortizzatori sociali in deroga fino al 1° febbraio 2026, su indicazione del tavolo tecnico regionale, per tentare di attrarre nuovi investitori.

Sulla vicenda stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Bibbiena, impegnati a chiarire dinamica e responsabilità del furto.

Articoli correlati:

Due arresti per furto aggravato. Sgominata banda specializzata nel traffico illecito di rame Furto in gioielleria e spaccio davanti a un asilo: doppia operazione delle Volanti, un denunciato e un arresto Schianto nella notte sulla SR71: quattro giovani feriti, attivato il 118 alle 2:04 Due incidenti in moto nel Casentino e ad Arezzo: due feriti in codice giallo Si fingono carabinieri e truffano un’anziana: arrestati due uomini grazie alla prontezza della vittima Incidente sull’A1 al km 350: cinque feriti trasportati all’ospedale della Gruccia SUV guidato da 80enne sfonda la vetrina e finisce dentro un negozio a Pieve al Toppo: paura ma nessun ferito Donna investita sui binari ad Arezzo: gravi disagi sulla linea ferroviaria Firenze-Roma

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Castiglion Fiorentino, auto distrutta dalle fiamme: secondo rogo nella notte a Lucignano
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024